Red Velvet Yeri加盟朱智勋&千玗嬉公司，开启演员之路新篇章

女团Red Velvet成员Yeri以本名金艺琳之名正式展开个人演员之路新章，成为朱智勋、千玗嬉、文彩元等人同门师妹。

Blitzway娱乐於5月1日宣布与金艺琳签订演员专属合约，并表示：「能够与在海内外持续展开多样活动的金艺琳携手合作，我们感到非常有意义。」公司也承诺将全力支持她的演员之路，「我们将帮助她凭藉在全球舞台累积的经验与感性，成为一位戏路更广的演员。」

同时，官方也公开了金艺琳的新个人简历照。 照片中她以深邃眼神凝视镜头，展现出神秘而克制的氛围，散发出与以往截然不同的成熟气质。



金艺琳於2014年作为Red Velvet成员出道，团体凭藉《Ice Cream Cake》、《Red Flavor》、《Psycho》、《Feel My Rhythm》等热门歌曲，在国内外建立了稳固的粉丝群。

作为演员，Yeri的表现也备受关注。 她曾参演电影《Blue Birthday》、KBS1电视剧《喝采》，以及网路剧《清潭国际高等学校》，展现出稳定的演技实力。



特别是在《清潭国际高等学校》中担纲主演，饰演财阀家独生女「白济娜」一角，成功证明了自己作为主演的潜力。 她细腻地诠释了角色华丽外表下潜藏的空虚与缺失，成为剧情的核心人物，进一步提升了观众的投入度，也顺利引领该剧推出第二季。



此外，Yeri已於4月4日结束与SM娱乐的专属合约，但仍会继续参与Red Velvet的团体活动。

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