《清潭国际高等学校2》「更疯」热播中！两桩命案纠葛，「钻石」扩编扯入更多人！

2023年首播的《清潭国际高等学校》，以富家子弟聚集的高中及该校园发生的命案为主题，如英语片名「Bitch x Rich」，登场人物关系复杂且反转不断，不看到最后绝不知道凶手是谁，而今推出第二季，剧情「更疯」！

《清潭国际高等学校2》除了两大女主角，饰演「金慧仁」与「白齐娜」的李恩泉和Red Velvet Yeri金艺琳回归外，「徐都彦」李钟赫、「朴佑镇」张德秀、「闵律熙」朴诗宇、「金海仁」张成润、「吴诗恩」韩多松……原班人马皆回归！还加入了「车辰旭」金旻奎、「李思朗」元圭彬，「钻石俱乐部」扩编为「钻石六」！



上一季就已是「大乱斗」，这一季再加入两名要角，事情可说更为复杂，还出现神秘角色、散布清潭高钻石六秘密的「黑狗」，黑狗究竟是谁？是收著金海仁「潘朵拉盒子」手机的李思朗？但按照第一季的脉络似乎没那么简单。而第一季结局坠楼埋下伏笔的吴诗恩，明明身亡了，为何还有她的人影出现？



目前《清潭国际高等学校2》仅播至第4集，昏迷不醒的金海仁还醒了，假装失去记忆和徐都彦重新恋爱，她这么做的意义是？她不满金慧仁靠著她的不幸进入学校，金慧仁依旧自认压力很大、自己也很辛苦……金慧仁目前又靠著白齐娜上位钻石六，徐都彦因此被踢出，这几个人之间的利益要胁、相互利用，还会扯出什么风暴？



《清潭国际高等学校2》预告与花絮片在YouTube都受到颇多讨论，显见有一定的人气。大家疯狂称赞「白齐娜」Yeri和「车辰旭」金旻奎的外貌外，也点出主角们演技更进步了，制作上第二季也给人投资更多的感受，包括钻石休息室的升级、主角群扩增，也加入两名资深演员《The Auditors 监察》李度烨与《德鲁纳酒店》吴智昊助阵，一个饰演白齐娜爸爸，一个饰演徐都彦叔叔暨新上任的学校理事长。



《清潭国际高等学校2》每周三四於Viu更新集数，而第一季全集已上架。若还没看过第一季，一次追完爽度破表！紧接著跟紧第二季，大家一起烧脑！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻