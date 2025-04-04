Wendy＆Yeri 离开SM娱乐！合约到期不续个人合约，但会一起进行Red Velvet的活动

Red Velvet 成员Wendy 和 Yeri 与SM娱乐合约到后不再续约，也希望他们之后有更好的发展 ㅠㅠㅠㅠ

今日（4日）SM娱乐表示：「本公司与 Wendy 和 Yeri 之间的专属合约已经结束。以 Red Velvet 出道后，不仅作爲组合活动，作爲 SOLO 艺人也在多方面活跃的 Wendy 和 Yeri 一起度过的时间，对本公司来说也是很大的幸福。将珍惜至今爲止积累的所有瞬间，真心为 Wendy 和 Yeri 的新出发加油。」



两人虽然离开SM娱乐，但是 Red Velvet 的活动将继续在SM娱乐进行。SM娱乐表示：「Wendy 和 Yeri 作爲 Red Velvet 成员的组合活动将与本公司一起进行，希望大家多多期待 Red Velvet 的耀眼旅程。」

在前一天（3日）Yeri 提前向粉丝们透露相关消息，他表示：「明天早上会公开一个关於公司的消息，只是... 比起报导先出来，我更想这样告诉大家，所以提前来了，让大家不要被吓到。我的心一直都爱著你们，不会变！」

Wendy 在2014年 以 Red Velvet 出道，Yeri 在2015年以新成员加入并开始活动。 Red Velvet 凭藉〈Happiness〉、〈Ice Cream Cake〉、〈Red Flavor〉、〈Psycho〉、〈Feel My Rhythm〉等人气歌曲受到很多人的喜爱，组合在去年迎接出道10周年。



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