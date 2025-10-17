BABYMONSTER〈WE GO UP〉一位安可舞台展现超强演唱实力！网：起鸡皮疙瘩、真的好厉害！

这个安可根本全员吃CD啊！太厉害了！

YG女团 BABYMONSTER 在10日以第二张迷你专辑强势回归，昨日在音乐节目《M COUNTDOWN》中〈WE GO UP〉的音源、唱片、粉丝投票、SNS 等部门都获得高分，她们也拿下〈WE GO UP〉的第一个一位。



虽然她们在2024年〈SHEESH〉活动时曾获得音乐节目一位，但在直播中获得奖杯是首次。BABYMONSTER 发表一位感言称：「多亏了 MONSTIEZ （粉丝名），我们会用更好的舞台报答大家对我们的喜爱和支持。」



之后的安可舞台中，成员们展现超强的演唱实力，立即在网路上获得热烈的反响，影片目前点击率已经突破100万次。网友纷纷表示：「刚才看到后起鸡皮疙瘩，太棒了」、「真的好厉害啊！和音源一模一样」、「哇～唱得太好了」、「雅譞真的好认真啊」、「哇～这个比音源好多了，现场演唱的味道」、「Ruka、Asa 好帅啊！其他成员们也做得很好」、「因爲有实力，所以很有自信！太棒了」、「哇呜，YG 是什么福气啊」、「YG Rap 成员们真是名不虚传啊」、「真的要疯了」、「一定要称赞擅长现场演唱的爱豆」、「太自豪了，快点再开一次韩国演唱会吧」、「这就是歌手啊！没有一点漏洞」、「哇 这不是载入史册的安可吗」、「YG 虽然极度厌恶，但练习生训练系统还是认可」等等。

此外，BABYMONSTER 也将出演《Show! 音乐中心》等音乐节目，此外还将纵横於 YouTube 和广播等多种平台，扩大与全球粉丝的交流幅度。11月～12月还将到千叶、名古屋、东京和神户展开日本粉丝演唱会《LOVE MONSTERS》。



