非常池昌旭风格的《操控游戏》！只是捡到陌生手机 人生直接被操控！看池昌旭如何展开火热复仇

演员池昌旭戏路多变，不管是浪漫爱情或是黑色帮派电影都难不倒他，每部作品也都带来截然不同的存在感，这次他带来新作《操控游戏》上演火热复仇大计，将痛快严惩不法之徒，也可望再度增加池昌旭的人生角色。

池昌旭的新作品《操控游戏》将於11月5日在Disney+平台正式公开，池昌旭在剧中饰演一位人生彻底被操纵的朴泰中一角，他也将从人生谷底反击，上演热烈的复仇计画。快递员泰中过著平凡的生活，却无端卷入了犯罪事件，被指控多项罪行直接被抓入监狱，所有的事情都由耀汉（都敬秀饰）策画著，当泰中得知后，即对耀汉展开复仇。



池昌旭近期作品包含了JTBC《欢迎来到三达里》Disney+的《江南B-side》以及电影《左轮手枪》等，完美消化多样化的角色与题材，在最新动作电视剧《操控游戏》中他则是受到了莫名的冤屈的小人物，为了自己的清白而奋战，在人生被操控时他的绝望与愤怒，接下来渐渐变强，并积极展开复仇的过程，池昌旭将再度展现成熟的演技实力，带观众们一起感受复仇的痛快感受。



目前已公开的预告影片中，池昌旭对抗著散发邪恶狂气的都敬秀，比反派更加狠毒的样子将呈现压倒性的存在感，抓住观众们的目光。《操控游戏》导演表示，池昌旭演员以演戏的热情以及能量来诠释角色，给角色注入了满满活力。11月5日《操控游戏》即将公开。



