非常池昌旭風格的《操控遊戲》！只是撿到陌生手機 人生直接被操控！看池昌旭如何展開火熱復仇

演員池昌旭戲路多變，不管是浪漫愛情或是黑色幫派電影都難不倒他，每部作品也都帶來截然不同的存在感，這次他帶來新作《操控遊戲》上演火熱復仇大計，將痛快嚴懲不法之徒，也可望再度增加池昌旭的人生角色。

池昌旭的新作品《操控遊戲》將於11月5日在Disney+平台正式公開，池昌旭在劇中飾演一位人生徹底被操縱的朴泰中一角，他也將從人生谷底反擊，上演熱烈的復仇計畫。快遞員泰中過著平凡的生活，卻無端捲入了犯罪事件，被指控多項罪行直接被抓入監獄，所有的事情都由耀漢（都敬秀飾）策畫著，當泰中得知後，即對耀漢展開復仇。



池昌旭近期作品包含了JTBC《歡迎來到三達里》Disney+的《江南B-side》以及電影《左輪手槍》等，完美消化多樣化的角色與題材，在最新動作電視劇《操控遊戲》中他則是受到了莫名的冤屈的小人物，為了自己的清白而奮戰，在人生被操控時他的絕望與憤怒，接下來漸漸變強，並積極展開復仇的過程，池昌旭將再度展現成熟的演技實力，帶觀眾們一起感受復仇的痛快感受。



目前已公開的預告影片中，池昌旭對抗著散發邪惡狂氣的都敬秀，比反派更加狠毒的樣子將呈現壓倒性的存在感，抓住觀眾們的目光。《操控遊戲》導演表示，池昌旭演員以演戲的熱情以及能量來詮釋角色，給角色注入了滿滿活力。11月5日《操控遊戲》即將公開。



