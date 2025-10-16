震撼！梁世灿录节目突认「我还在服药」，揭12年前罹癌内幕超心酸

在《Running Man》等节目中总是带来满满欢笑的搞笑艺人梁世灿，没想到私下竟默默与癌症对抗了十多年。

KBS2TV节目《屋塔房的问题儿们》最新一期节目中，梁世灿将在节目中首度公开自己的乳突状甲状腺癌抗癌经历，并与同样曾罹患甲状腺癌的演员陈泰贤分享彼此的心路历程。在节目中，陈泰贤表示自己「已经痊愈到不需再吃药」，没想到梁世灿淡淡回应：「我现在还在吃药呢。」让现场瞬间安静下来。

梁世灿回忆，12年前与喜剧同僚一同做健康检查时意外被诊断出癌症，当时正准备《喜剧大联盟》的彩排，接到电话整个人都愣住。 他苦笑著说：「那时根本没时间难过，伙伴们还开玩笑地说『他得癌了，癌呀~癌呀~』，用他们的方式安慰我。」



他也透露自己当时最大的症状就是极度疲倦，「我曾经一口气睡十个小时，醒来还是打哈欠。 那其实就是身体在发出警告。」陈泰贤也分享，「我手术后反而不会再那么疲倦，之前有三四年到下午就撑不住。」梁世灿听了立刻点头：「真的，我也是那样！」

谈到术后生活，两人也有共鸣。 陈泰贤笑说：「我现在都吃得超健康，你也一样吧？」没想到梁世灿回：「我前六个月都吃得很干净，结果某天突然发现自己在吃辣海鲜炒饭！」让现场笑成一片。



虽然一路走来艰辛，但梁世灿仍用幽默的态度面对病魔，也让粉丝更佩服他私下的坚强。得知这一消息后 不少网友留言：「看他一直笑，其实背后那么努力，真的太让人敬佩了！」、「愿他永远健康、继续带给大家快乐。」

