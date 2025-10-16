防弹少年团攻占全球时尚圈！一场时装周创下560亿EMV指数

BTS不只在音乐界封神，现在连时尚圈都被他们席卷啦！

随著2026春夏时装周（S/S Collections）开跑，防弹少年团（BTS）成员们分头现身纽约、米兰、巴黎等各大时尚周，几乎成为伸展台之外最受瞩目的焦点人物。

这次各成员分别受邀出席全球顶级品牌：RM现身Bottega Veneta，展现知性魅力; Jin亮相Gucci，回归后气势满满; Jimin帅气登场Dior，展现高级感男神风范; V穿上Celine，散发法式浪漫气息; 而柾国则以Calvin Klein全球代言人身份出席，全场尖叫声不断。



.@BTS_twt Namjoon owning the spotlight at Bottega Veneta Summer 2026 during Milan Fashion Week



RM AT MILAN FASHION WEEK RM X BOTTEGA VENETA #RMxBottegaVeneta #RMxMFW25 #BottegaVeneta pic.twitter.com/tpK9rT5Moj — ARMY Cavite Fanbase (@army_cavite) September 28, 2025

day in the life.



Jung Kook and the Calvin Klein Collection Spring 2026 show experience. pic.twitter.com/e3OFXd2axI — calvinklein (@CalvinKlein) September 17, 2025

根据国际行销平台Lefty的最新报告，BTS成员们在本季各大时装周期间，共创下高达3,926万美元（约560亿韩元）的媒体价值（EMV/Earned Media Value）。 这项数据综合分析社群触及率、互动度与品牌曝光效果，被视为全球名人影响力的重要指标。 其中，Jin与RM分别拿下米兰时装周影响力排行榜第2与第6名，V与Jimin则在巴黎时装周中分居第3与第10名。 柾国更是仅出席Calvin Klein一场秀，就创造744万美元（约106亿韩元）的媒体价值，占品牌整体效益的近三成，影响力惊人。

另一家全球品牌分析公司Onclusive的调查也证实了「BTS效应」，指出Jin、RM、Jimin三人在时装周期间是SNS上被讨论度最高的名人之一。 J-Hope早在今年1月以Louis Vuitton全球大使身分出席2025秋冬系列时，也创下668万美元（约95亿韩元）的媒体效益。



BIGHIT MUSIC表示，BTS已经不只是音乐人，更是跨足时尚与文化领域的全球潮流引领者，他们的影响力正全面扩张。

据悉，BTS目前正以明年春天回归为目标准备新专辑，同步规划大型世界巡回演唱会。 粉丝们早已迫不及待表示：「音乐回归+时尚称霸，这才是真正的全球ICON！」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻