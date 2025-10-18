被罵「中二」還是全球第一！《許願吧，精靈》證明金銀淑懂觀眾淚點在哪：秀智一句話讓人哭成淚海
2025年10月18日  

雖然《許願吧，精靈》在本土觀眾間被吐槽劇情宛如「某國觀光影片」，場景在韓村與杜拜沙漠間跳躍，但金銀編劇那創造經典台詞的魔力依然在線！這位曾寫出《鬼怪》、《太陽的後裔》、《黑暗榮耀》等神作的金牌編劇，這次以神燈精靈與三個願望的奇幻設定，再度精準擊中觀眾淚腺，用她標誌性的金句讓人在笑鬧中照樣看得熱淚盈眶。

劇情講述缺乏情感的「反社會人格」女主角嘉盈（秀智 飾），遇見精靈伊布利斯（金宇彬 飾）後，逐漸找回前世記憶與愛的能力。 劇中嘉盈理解到自己是被祖母與村民的愛養大，痛哭說出「我是在奶奶的愛裡長大的啊，我是啃著奶奶長大的啊」，成為催淚高潮。金銀淑透過此劇探討「人類如何學會愛與善良」。 她表示：「嘉盈是被愛養大的孩子，一生都在努力選擇成為好人。」
風格在B級喜劇與奇幻浪漫間穿梭，雖有觀眾認為「中二浮誇」，但也有人直呼「這就是金銀淑的味道」。 製作過程原由李炳憲執導，後改為《黑暗榮耀》安吉鎬接手。 預告時雖有穆斯林觀眾對以「伊布利斯」為精靈名提出質疑，但劇集上線後成績也十分亮眼，根據Netflix官方排行榜網站「Tudum」10月15日（星期三）的數據，《許願吧，精靈》在10月6日至12日期間共獲得了800萬次觀看（以總觀看時長除以劇集總片長計算），登上了全球「非英語劇集」類別的Top 10排行榜首位，人氣可見一斑。此外，該劇還進入了全球50個國家和地區的Top 10榜單，並在秘魯、菲律賓、泰國、新加坡、越南、多明尼加共和國等多個國家和地區排名第一。
金銀淑再次證明，即使設定離奇，她仍能讓觀眾笑中帶淚，愛得真摯、哭得深刻。
