美女就是野獸？！金玟周&文相敏&羅門加盟奇幻驚悚劇《Beauty in the Beast》，演繹狼人與校園男神三角戀

今日據多家韓媒，演員文相敏、金玟周、羅門確定加盟Netflix新劇《Beauty in the Beast》。

《Beauty in the Beast》是一部融合愛情、搞笑與驚悚元素的現代版《美女與野獸》，故事圍繞當憤怒達到臨界點就會化為野獸的女子「河敏秀」、外表端正但時刻壓抑著怒氣的男子「權海俊」，以及世界上僅剩不多的狼人「李道夏」之間的命運與愛戀展開。 劇情描繪了身為新生的河敏秀與學長權海俊之間的秘密關係、身份暴露的危機，同時還有專門獵捕毒販的狼人李道夏、獵人出身的父親勝日，以及追查連環案件的偵探班道日等人物，交織出既搞笑又驚悚的青春羅曼史。

金玟周飾演河敏秀，是2025年新生，在父親的教育下成為史上最成功社會化的狼人。 她雖然說話生硬、社交能力略顯笨拙，但本性溫和、喜歡人類，人生目標是「不殺人地好好生活」，就像一直以來那樣。 然而，每逢滿月她便會化身狼人，若情緒極度憤怒，無論白天黑夜都會變身。 某天，河敏秀陷入了禁忌的強烈愛情，從而展開一段危險又殘暴的戀愛。



金玟周2018年參加Mnet選秀節目《PRODUCE 48》並以期間限定組合IZ*ONE出道，解散後專注演員發展，先後出演了《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》《臥底高中》、韓版《聽說》等多部影視作品，目前正在拍攝JTBC劇集《閃亮》，首次擔任電視劇女主角。



文相敏飾演「校園男神」權海俊，他外表完美、待人親切，給人宛如文雅穩重大型犬的印象，實則背負著不為人知的過去與傷痛。 文相敏2019年以網劇《討厭聖誕節的四個理由》出道，憑藉tvN《王後傘下》獲得全國知名度，在《放學後戰爭活動》《不可能的婚禮》《凌晨兩點的灰姑娘》《愛在獨木橋》等劇中展現不同魅力。 2026年他將以KBS2週末劇《恩愛的盜賊大人》首次擔綱三大台男主，加上確定出演Netflix新作《Beauty in the Beast》，正式邁向「大勢演員」之路。



羅門則飾演地球上僅存少數狼人之一「李道夏」，平日獨來獨往，只有在獵殺毒販時才釋放獸性本能。 羅門以《殭屍校園》《第三人稱復仇》《聖水洞之吻》《家族計劃》等作品收穫國際粉絲，已確定出演《殭屍校園》第二季，還將與金惠奫合作新劇《雖然從今天開始是人類》，預計2026年與觀眾見面。



本劇由曾執導《主君的太陽》《藍色海洋的傳說》《玉氏夫人傳》的導演陳赫執導，《人性課外課》《天外謎蹤》編劇陳漢賽執筆。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞