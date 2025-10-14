吕珍九亲笔信宣布即将入伍！台北见面会安慰粉丝：「想我就看30部剧、20部电影」

童星出身的演员吕珍九近日宣布即将入伍的消息，让粉丝大呼不舍！

吕珍九近期展开出道20周年亚洲巡回粉丝见面会《Blank Space》，每场演出结尾都公开一封亲笔信，向陪伴多年的粉丝传达心意与感谢。

10月12日的台北见面会上，吕珍九通过亲笔信透露了即将入伍的消息。 他在信中写道：「很快就要暂时离开大家，迎接全新的体验。 入伍前能透过亚洲巡演与大家见面、对视、一起欢笑，对我来说是无比珍贵的回忆。」



吕珍九也表达了决心：「多亏大家一直以来的爱与支持，我才能毫不疲惫地不断向前。 虽然要暂时分开，但我会成为更坚强、更成熟的人，戴著更健康的身心和更好的演技重新站在大家面前。」

吕珍九还温柔地安慰粉丝：「别太难过啊。 大家还有30部我演过的电视剧和综艺、20部电影可以重温，想我的时候就去看吧。 一定要等我，约定好喔！」

关於具体的入伍日期，吕珍九则表示希望能在之后的粉丝见面会上，亲自向粉丝们告知。 吕珍九将於11月1日在首尔举行亚洲巡回粉丝见面会的最终场。



此外，吕珍九於1997年出生、现年28岁，2005年以电影《悲伤电影》出道，之后透过《拥抱太阳的月亮》、《成为王的男人》、《德鲁纳酒店》、《华颐：吞噬怪物的孩子》等电视剧和电影作品奠定实力派地位，成为「信看演」（因信赖而观看的演员）之一。 最近他还加盟了话题综艺节目《大逃脱：The Story》，展现全新魅力，深受观众喜爱。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻