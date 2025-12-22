「不想成为人类」的九尾狐登场！金惠奫＆罗门《虽然从今天开始是人类》预告公开，两人化学反应令人期待！

MZ九尾狐+足球明星选手！预告看起来就好有趣！

SBS新剧《虽然从今天开始是人类》由金惠奫、罗门主演讲述抗拒成为人类的九尾狐与极度自恋的足球明星之间的欢喜冤家罗曼史。

金惠奫饰演不想成爲人类的MZ九尾狐「银狐／金玉淳」，为了享受永恒的青春与美貌，极力抗拒成为平凡的人类，因而远离善行和男人，然而意想不到的事件却打破她平静的「狐生」。罗门饰演极度自恋的世界级足球明星「姜时烈」，作爲海外著名球队前锋，可谓是比「球队」更耀眼的足球明星，自恋过剩的他最害怕的是肌肉损失。



公开的预告中，银狐直言：「作爲九尾狐生活呢！完全不用受苦，只需要享受有趣的事情！」同时大方公开自己在过去900多年间领悟的「维持九尾狐的秘诀」。维持九尾狐的秘诀： 1.禁止善行、2.禁止采集肝脏、3.和人类隐密的交易、4.绝对禁止调情。明明不想成为人类，却过著与人类极为相似生活的银狐，令人更加好奇她的日常。



特别是到现在爲止一次都没有和「男人」产生过情感纠葛的她，通过姜时烈体验到人类的陌生感情。「你现在是在担心我吗？」银狐慌乱地问道，而姜时烈则以激动的眼神反问：「我不能担心你吗？」短短一句对话，瞬间让暧昧氛围与心跳指数同步飙升。预告最后还出现「九尾狐维持危机」的字样，还有银狐询问姜时烈：「你的愿望是什么？」也刺激观众的好奇心。



而《虽然从今天开始是人类》由《恋爱大战》、《大指挥家：弦上的真相》金正权导演执导，《最棒的炸鸡》朴灿英编剧、赵雅英编剧共同执笔。将接档《模范的士3》在1月16日首播。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻