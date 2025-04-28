超期待！《弱美男英雄Class》第一季＆第二季全体演员合体：朴志训、崔显旭、洪庆、李浚荣、厉云等将齐聚！

竟然可以看到两季的演员们合体！！这也太幸福了吧！！

近日，Netflix Korea 在官方帐号上写道：「我不是拜托过你嘛，想看这个组合。 《弱美男英雄Class 1＆2》大团结！欢迎大家来到 Home coming GV。」《弱美男英雄》Home coming GV 将在5月1日在 CGV 龙山 I'PARK 购物中心举行。出演者有柳秀敏导演、韩峻熹企划和朴志训、崔显旭、洪炅（曾译洪庆、洪京）、申承浩、李妍、厉云、崔民英、李浚荣、刘秀彬、裴奈拏、李敏宰等演员。



第一季和第二季的演员们将齐聚一堂，也让剧迷纷纷直呼：「竟然可以看到合体宣传」、「这阵容也太幸福了吧」、「可以期待第三季吗」、「肯定很有趣」、「疯了 不是同学会嘛」、「希望有我的位置」、「第一季和第二季竟然一起玩？大发」等等。



而《弱美男英雄Class 2》在本月25日上线，该剧讲述为了朋友而对抗暴力，但最终没能守护朋友而留下心理创伤的模范生连始垠（原译名：延时恩）转学到银章高中后，因为不能再失去朋友，所以与更大的暴力对抗而展开的凄惨的生存记和灿烂的成长故事。

据全球 OTT 平台收视排名统计网站 Flixpetrol 透露，《弱美男英雄Class 2》公开一天内就获得708分，在 Netflix TV Show 领域位居全球第二。不仅在韩国排名第一，在许多国家也排名第一，展现火热的人气。



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