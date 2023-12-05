反转！《白昼之月》金永大对表艺珍态度又变！陷入诅咒的两人，这一世最艰难！（EP.9-10）

讲述一对男女陷入千年虐恋的《白昼之月》，在描写前世道河（金永大饰）与韩丽塔（表艺珍饰）相爱相杀的过程就非常曲折，直到最新第10集才能大致厘清来龙去脉，而在韩丽塔的最新一世（姜英花），道河才逮到机会向她复仇，过程也是反转不停。

（以下涉及剧透）

第7、第8集，道河不再积极找机会对姜英花下手，两人相处转甜蜜，让观众摸不著头绪，容易误会道河已经放下对韩丽塔的恩怨，或是已推敲出当年自己身亡的真相和养父苏里扶（李璟荣饰）关系较大。没想到9、10集开头，便揭晓道河其实还在思考如何下手，但是会忍不住心软，且仅仅察觉韩敏午（温朱莞饰）有异样。后续情节更说明姜英花身上其实也有诅咒――活不过30岁，也就是说，道河得在这短短几日出手，才能解开自己永为地缚灵的诅咒。



姜英花曾感慨「如果道河和韩丽塔身而为平凡人会如何」，决定和道河来场旅行、让他体验平凡人的生活，殊不知落入韩敏午的圈套、被韩敏午逼落悬崖……姜英花垂死挣扎之际才后悔没有向道河告白，同时间道河撑著身体不适也要救她。道河没有趁机对姜英花下手，救了姜英花之后还暴跳如雷指责韩敏午。



韩敏午没能成功杀害姜英花，苏里扶附身的石代表（郑雄仁饰）按捺不住接连要杀韩敏午与高律师（李准赫饰），道河终於明白这一世的姜英花和自己，还有第三者牵扯进来。另一边姜英花耿耿於怀石代表所说的话，越来越想知道自己前世引发的业报为何，预告更显示她终於梦见了自己杀害道河的画面，情绪久久无法平复……



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻