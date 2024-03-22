诡谲开播！《抓住你的衣领》连续杀人案发生？金荷娜陷入巨大阴谋？（EP.1-2）

一切都像安排好的……（编）

由《通往机场的路》金荷娜、《精神病房也会迎来清晨》延玗臻与《模范刑警》张胜祖，携手主演的全新KBS月火剧《抓住你的衣领》本周已开播，诡谲揭开序幕。（以下有剧透）



金荷娜扮演时事节目《抓住你的衣领》主持人徐静媛，为了要坐上9点精华时段新闻主播位置而汲汲营营。为了揭发真相，她可以杠上有权有势的国会议员毛衡泽，有名强大的骇客帮助著她。不过……在她追踪相关人物时，撞见了毛衡泽家帮佣惨死的场景，成了第一现场目击者证人。



徐静媛学生时期曾撞见父亲身亡的场面，再撞见毛衡泽帮佣之死，掀起阴影，但这还没有结束。女演员车恩玺（韩智恩饰演）忽然找上门，告知徐静媛自己有了她丈夫薛雨宰（张胜祖饰演）的孩子，徐静媛以为的美好生活几近崩塌。更吊诡的是，隔天徐静媛宛如被设计好似的，走入了车恩玺受害场所，又见残忍画面。



徐静媛假装没有撞见车恩玺之死，她的前男友刑警金太轩（延玗臻饰演）仍敏锐察觉此事，也发觉薛雨宰和车恩玺关系恐不单纯。虽然一度消停，但徐静媛对薛雨宰的怀疑再起，查到了他和车恩玺密切联络的证据，当她要摊牌时，金太轩也前来调查此事。



一切都很凑巧，宛如有人精心布下陷阱，为的是陷害徐静媛？抑或是破坏她与丈夫美好的生活？薛雨宰是主使者还是受害者？下集预告，薛雨宰反转了第2集尾声奇怪的眼神，可怜兮兮的表现无辜，不过金太轩、徐静媛，甚至他父亲薛判浩（郑雄仁饰演）都怀疑他。



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