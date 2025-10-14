拍新剧收边佑锡粉丝礼！IU亲留言致谢，《21世纪大君夫人》现场气氛超融洽

IU向边佑锡的粉丝表达感谢，这又是怎么一回事？

日前IU在个人社群上传两张照片，感性地向边佑锡粉丝团致谢。原来，当天她正在拍摄MBC新剧《21世纪大君夫人》，边佑锡的粉丝特地送上一台应援餐车到拍摄现场，准备了面包、水果等点心，气氛相当温馨。

IU在贴文中写道：「谢谢大家送的面包花束、水果蛋糕和信件，我会加油拍摄的。」并以手势比出爱心，亲切地再次表达感谢，展现她一贯温暖的个性。



《21世纪大君夫人》被视为2026年上半年最受期待的MBC大作，剧情设定独特，以「21世纪立宪君主制韩国」为背景，讲述一位拥有一切却因平民身份而苦恼的财阀女成熙珠（IU 饰），与身为王子却一无所有的男子李莞（边佑锡 饰）间，跨越阶级与命运的浪漫故事。原剧本在2022 年MBC剧本公募中获得评审一致好评，之后历经三年开发， 由MBC与Kakao Entertainment共同制作。主演阵容除了IU、边佑锡外，还包括鲁常泫、孔升妍等人，被誉为「黄金组合」。



IU也透过贴文提到：「这次的新剧与《苦尽柑来遇见你》是完全不同风格的作品，会展现另一种魅力，希望大家多多期待。」

从应援到回应，IU与边佑锡双方粉丝的互动可说是十分友好，也让这部新剧在开播前就掀起高度关注。

