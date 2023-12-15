是守护神啊♥《白昼之月》金永大终明了自我存在意义，结局也揭晓剧名寓意（EP.13-14）

《白昼之月》这两日（13、14日）迈入结局，金永大与表艺珍诠释「道河」与「韩丽塔」（姜英花）的千年虐恋终於画下句点。（以下涉及剧透）

道河奔向汉江让姜英花回心转意，姜英花也马上明白自己做不到和所有人告别，尤其是道河，她还想和道河一起活下去。道河承诺会改变两人命运，经由师父的提点找到了解决方法――破坏苏里扶（郑雄仁、李璟荣饰）存在的意义，不过他自己也会消逝。

原来，苏里扶得在韩丽塔每世30岁前杀害她的原因，是因为韩丽塔当初杀死他当时的年纪将近30岁，苏里扶次次率先杀死韩丽塔，他就能存活下去。道河呢？道河至今才明白自己是守护神没错，根本就不是为了向韩丽塔复仇才存在，是为了让她活下去，就如同当年他们互相希望对方活下去那样。实际上道河在断气前一刻，还是对韩丽塔喊著「活下去」，只不过韩丽塔还是自刎了。「白昼之月」就是道河，道河一直是白天挂著的月亮，一直守在韩丽塔身边，只是韩丽塔不一定能察觉。



道河拖延苏里扶的时间，和姜英花度过了几天平凡的日子，但仍得面临姜英花的生日。紧要关头，韩敏午（温朱莞饰）现身救了姜英花，后来道河赶上。道河明白当他破坏了苏里扶存在的意义后，自己也会消失，因为无须再保护韩丽塔了。



道河离开了，真正的韩俊午却回来了，但韩俊午什么都不记得，只是偶尔会出现史剧语气，偶尔脑海浮出姜英花的名字。韩俊午整理那些混乱和姜英花道别，留给了她道河写下的信，姜英花虽然心痛，但照著道河的心愿好好活下去，只能在梦里梦著和道河一起死去的画面。

直到好几十年后又是新的一世……还是学生的姜英花抬起头拍下「白昼之月」的画面，也是学生的道河扶了她一把免得她往后跌……



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