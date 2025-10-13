ENHYPEN「出道5周年」洛杉矶特别写真公开，展现成员们在白昼与黑夜的闪耀时光！

（多图）人气男团 ENHYPEN 成为韩国杂志《DICON》第30期特别版的主角，将他们去年夏天在洛杉矶度过的灿烂时光，以200页的写真画报完整呈现。

《DICON》为纪念ENHYPEN出道5周年，特别邀请他们到好莱坞明星最爱的「法兰克・辛纳屈之家（Frank Sinatra House）」进行拍摄。共推出两种版本（A、B），每一种都包含不同概念的照片、文字与丰富的周边。

A版主题为「Golden Age」，记录ENHYPEN灿烂的青春时光，以绿草如茵的背景捕捉成员们明朗笑容与愉快瞬间。



《DICON》也打造了特别小分队组合，展现珍贵的化学反应――「羲承×成训」、「祯元×Jay」、「Jake×善禹×NI-KI」。

B版主题为「Even More」，以比白昼更浓烈的感性呈现，蕴含夜晚凉意的氛围，散发梦幻又颓美的魅力。



画报中还收录ENHYPEN的真诚访谈。七位成员各自展开七彩个性的深度对话，谈到对粉丝「ENGENE」的爱、出道以来的成长变化、出道五年偶像的烦恼，甚至还透露了回归的微小暗示。

《DICON》同时为ENHYPEN 五周年准备了多样特典。A版附上由成员亲笔书写代表迷因的「每日任务卡」，B版则提供能看到率真TMI问答的「行事历造型吊饰」。

ENHYPEN特别版《DICON》将於13日下午2点开放预购，销售至22日晚上11点59分截止。



