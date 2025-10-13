韩星红包界谁最强？张东健暖、刘在锡稳、张允瀞狂！网笑：婚礼邀这三位就赢了！

韩国演艺圈又掀起「明星红包（祝仪金）话题」啦~每次有大咖艺人结婚，婚礼一结束，网友最关心的总是那个问题：「谁包最多？」

资深演员任河龙最近上节目《知识Inside》时，谈到自己常常跑通告、出席各种婚丧喜庆，笑说：「有时一天要跑五场，包红包包到钱包都瘦了，但重点是诚意嘛~」他接著提到一段温暖的往事：「以前张东健爷爷过世时，我去吊唁，但当时身上只剩5万（韩币/下同，约1,075元新台币），就包了那个数。」结果没想到——张东健之后在他儿子结婚时，竟包了100万回礼！任河龙笑说：「我真的吓到，后来等张东健自己结婚时，我也回包一个大红包给他。」这波互动直接被网友封为「演艺圈最温馨的红包回礼传说」。



其实这不是第一次有明星爆料张东健「出手阔气」。 演员郑俊浩（정준호）早在2013年就透露，他的婚礼上有超过2000名宾客，但包最多的就是张东健！郑俊浩还笑说：「除了我们志工团体集体包的金额外，张东健还额外多包一笔。」——不得不说，这位「帅气贵公子」连做人都太有风度了吧！

如果说男星界的「红包王」是张东健，那女星界的霸主一定是张允瀞！她可是「行走的婚礼福神」。 过去她在粉丝见面会上开玩笑说：「如果粉丝之间交往成功结婚，我包1000万还加唱祝歌！」结果真的有粉丝结婚情侣，她说到做到，亲自出席婚礼、献唱又包大红包，霸气十足！之后她在节目《老板的耳朵是驴耳朵》中被众主持人开玩笑：「我也想拿1000万啊~」结果张允瀞居然笑著回：「好啊，给你们~」完全是「红包界的豪姐代表」。



讲到明星红包榜，当然不能漏掉国民主持人刘在锡。 他不管出席谁的婚礼，永远被冠上「红包No.1」称号。 据说在《无限挑战》成员Haha婚礼上，他就包了高达1000万的祝仪。 另一位节目搭档曹世镐也曾暗示：「具体金额不方便说，但哥真的给很多。」就连最近结婚的金钟国也在节目上表示，虽然不方便谈数字，但特别感谢刘在锡与梁世灿：「他们真的包很多，让我超感动。」



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻