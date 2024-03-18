女团选秀《I-LAND 2》公开以BIGBANG太阳为首的导师名单：和BLACKPINK合作多次的两大制作人加盟

《I-LAND 2》除了有歌坛大前辈太阳、YG知名音乐制作人，还有《Street Woman Fighter》的MONIKA和Leejung两位老师，实力非常坚强！！越来越期待节目播出了～。

今早，Mnet 推出的全新女团选秀节目《I-LAND 2：N/a'》公开了制作人和导师阵容，音乐＆舞蹈界的实力派老师们齐聚一堂，让节目更有看头了！



经典男团BIGBANG的太阳被选为主制作人，与总制作人Teddy（昔日YG金牌制作人）一起监督并陪伴著参赛者们成长，太阳表示：「我想好好传授（大家）作为歌手应有的认同感、实力和人性等等。」表达了个人的目标与信念。



此外，音乐制作人是以独特风格和精致音乐引领K-pop潮流的24与VVN。24参与制作过BLACKPINK的〈DDU-DU DDU-DU〉、JENNIE的〈SOLO〉、ROSÉ的〈On The Ground〉、SOMI的〈DUMB DUMB〉等。 VVN参与制作过BIGBANG的〈春夏秋冬〉、BLACKPINK的〈Ready For Love〉、Jisoo的〈Flower〉等，期待透过他们的特别制作，诞生出一个特别优秀的组合。

在舞蹈方面的指导，则找来了热门节目《Street Woman Fighter》的LeeJung与Monika担任表演总监。 Monika表示：除了技巧之外，还想挖掘舞台掌控力、专业精神等等隐藏的东西。 LeeJung 则说：想教大家跳舞的技巧，我认为参赛者是拥有无限潜力的，选拔过程也会越来越有趣。



《I-LAND 2：N/a'》上一届《I-LAND》诞生出人气男团ENHYPEN，这一次也让人非常期待，节目更找来了《与恶魔有约》宋江作为新的Storyteller（说故事者）出演，预计於 4 月 18 日晚间 20:50 首播。



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