《种豆得豆》番外篇《豆豆笑笑》爆笑预告！李光洙、金宇彬、都敬秀在墨西哥变成穷光蛋「我们现在是乞丐了」

下饭综艺回来了！从超开心到落魄？好期待他们三人在墨西哥发生什么事 XD

《豆豆笑笑》讲述在《豆豆饭饭》中成功完成任务的 KKPP 食品代表理事李光洙、监察金宇彬、本部长都敬秀（D.O.）以探索公司发展的洞察力爲目的，前往墨西哥海外探访的故事，是《种豆得豆》的第二个番外篇。



公开最新预告中，包含三人帮有趣的美食探访、地区探访等。李光洙对当地饮食味道评价：「我真的...起鸡皮疙瘩了！」金宇彬乘坐热气球说：「有点像是找回童心的感觉！」都敬秀也因为看到彩虹而非常兴奋。



看起来很成功的海外探访，却遇到了危机，因爲总公司支付探访费用而施加压力，为了监视他们还派人来监视 XD 在令人窒息的财政压力下，他们的探访费逐渐减少，都敬秀更直接说：「我们...现在是乞丐了！」甚至还跟隔壁桌要东西吃（？每当做什么事情时，都必须说：「我们很穷！」



李光洙虽然是追求很有威严的代表，但实际上是有点弱的代表；时时刻刻担心金钱的金宇彬，第一句背诵的西班牙语竟然是「拜托请打折吧！」还学了各种讨价还价的技巧。最后都敬秀说：「如果哥哥们站在前面，真的太很不安了。」虽然是忙内，但是实际上起到领导的作用。三人的化学反应真的太有趣了，期待10月17日播出啊！



