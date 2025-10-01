底层社畜炒币求翻身！罗美兰&李先彬&金永大新剧《走到月亮为止》爆笑看点多：从女性情谊到冤家CP，超写实对白引共鸣

这部剧很适合轻松下饭，社畜三姐妹的日常十分引起共鸣，也许最终会有小人物成功改写命运的结局，让人一看就停不下来！

《走到月亮为止》是MBC推出的最新职场剧，讲述三位单靠月薪无法生存的草根女性投身加密货币投资，从而展开超现实的生存故事。 开播4集以来，凭藉贴近现实的扎实叙事、直击人心的台词、在喜剧与苦涩之间自如切换的演技，持续获得好评。



角色介绍

三位女主都是非正式职员，也就是公司里位阶最低的社畜，但个性各异：李先彬饰演郑多海，努力转正却频频失败，因为贫穷只能住在门锁坏掉的租屋、无法与男友计划未来，不管如何努力工作，都因为非正职的身份遭到无视。 在人生濒临绝望时，多海决定踏上一场特别的旅程。



罗美兰饰演姜恩尚，是公司里屡屡救场、不可或缺的干将。 恩尚深知非正职没有保障，日夜都在想著赚钱，在某种契机下投资虚拟货币。 她发现两位同僚快要把人生搞砸，不忍坐实不管，决定带领她们一起「走到月亮为止」。



赵雅兰饰演金智松，是比月光族更严重的负债族，最大乐趣是买新款，坚信外在美就是一切。一发薪水就去中国跟男友（章昊 饰）见面，只想过好今天、从不计划明天。 面对上司的训斥和骚扰、同僚的刁难，一直圆滑地妥善处理。 虽然很爱打断别人说话，但当朋友遇到困难，总是会热情地伸出援手。



与这三位草根相比，男主角咸志宇（金永大 饰）一出场就是遥不可及的理事，凭藉优秀业绩被同事们尊称为「咸博士」，自带高冷光环。 多海面试时见过他一面，没想到第二次相遇竟超级尴尬...



必看亮点一：姐妹情谊

多海、恩尚与智松不只是单纯的职场同事，更像是能在现实困境中彼此支撑的家人。 每当多海落魄绝望的时刻，「同病相怜」的她们总是及时给予支持鼓励，这份坚定的情谊令观众也深受感动。



必看亮点二：别具一格的浪漫爱情

多海与咸博士的缘分颇为独特。 咸博士是「出道即被遗忘的歌手」，而多海正是唯一将他的歌曲视为心头爱的人。 虽然看似以黑历史为起点，两人却真的以此为契机互相理解和靠近，令人大呼上头。



必看亮点三：因为平淡而格外深刻的台词

编剧对底层职场人的心态描写十分精辟，例如：「用坠落般的心情撑过三年职场生活，最终，我的努力只沦为自卑」「继续活下去，就只会落得这种下场吗？ 我们的人生还会有其他故事吗？ 我没办法眼睁睁看著你们倒下！」「我不是没有偏好，只是没有钱。 在这种烂现实里，能真心喜欢的东西，那才是真的。」简单却深沉的句子让观众产生强烈共鸣。



必看亮点四：笑声中成长

这是一个富足的世界，年轻人却日益陷入贫困，正是需要幻想的时刻。 她们的愿望并不宏大，只是想比「现在」过得好一点。 即便一次次被现实的经济困境绊住，但她们懂得如何在挫折中重新站起来。 这趟旅程究竟是危险的逃亡，还是一次激动人心的冒险？ 不断跌倒却依旧前行的姿态给许多观众带来共鸣与安慰，也正是这部剧传递的最深情感与力量。

此外，这部剧的客串阵容也相当强大，除了前边提到的ZEROBASEONE成员章昊之外，还有退伍回归的姜泰伍、《酒鬼都市女人们》有过合作的Apink郑恩地、卢正义、IZ*ONE姜惠元、金政振等等。







《走到月亮为止》每周六日更新，香港观众可通过Viu同步追看！



