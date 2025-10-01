《種豆得豆》番外篇《豆豆笑笑》爆笑預告！李光洙、金宇彬、都敬秀在墨西哥變成窮光蛋「我們現在是乞丐了」

下飯綜藝回來了！從超開心到落魄？好期待他們三人在墨西哥發生什麼事 XD

《豆豆笑笑》講述在《豆豆飯飯》中成功完成任務的 KKPP 食品代表理事李光洙、監察金宇彬、本部長都敬秀（D.O.）以探索公司發展的洞察力爲目的，前往墨西哥海外探訪的故事，是《種豆得豆》的第二個番外篇。



公開最新預告中，包含三人幫有趣的美食探訪、地區探訪等。李光洙對當地飲食味道評價：「我真的...起雞皮疙瘩了！」金宇彬乘坐熱氣球說：「有點像是找回童心的感覺！」都敬秀也因為看到彩虹而非常興奮。



看起來很成功的海外探訪，卻遇到了危機，因爲總公司支付探訪費用而施加壓力，為了監視他們還派人來監視 XD 在令人窒息的財政壓力下，他們的探訪費逐漸減少，都敬秀更直接說：「我們...現在是乞丐了！」甚至還跟隔壁桌要東西吃（？每當做什麼事情時，都必須說：「我們很窮！」



李光洙雖然是追求很有威嚴的代表，但實際上是有點弱的代表；時時刻刻擔心金錢的金宇彬，第一句背誦的西班牙語竟然是「拜托請打折吧！」還學了各種討價還價的技巧。最後都敬秀說：「如果哥哥們站在前面，真的太很不安了。」雖然是忙內，但是實際上起到領導的作用。三人的化學反應真的太有趣了，期待10月17日播出啊！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞