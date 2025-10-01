Red Velvet Joy 终於又接新作《独一无二罗曼史》搭档新生代小鲜肉演员：金贤镇！

人气女团 Red Velvet 成员 Joy（朴秀英）确定主演漫改韩剧《独一无二罗曼史》，这是她时隔4年再次以演员身份回归小萤幕，令粉丝们相当期待！

Joy 所属公司SM娱乐表示，她确定出演全新电视剧《独一无二罗曼史》。是改编自2018年至2021年间连载的同名网路漫画，剧情讲述一位平凡的就业准备生「孔唯一」，因顶级演员「卓无二」与本命偶像「柳敏」的闯入而展开的一段充满心动的浪漫故事。



▼Joy将在剧中饰演女主角「孔唯一」，她是一名一边在便利商店打工、一边准备就业的青年，个性活泼，还是男团X-ONE成员柳敏的粉丝。她曾透过2017年《她爱上了我的谎》、2018年《伟大的诱惑者》、2022年《偶然的田园日记》展现自然演技。此次她将在剧中与饰演「卓无二」的金贤镇展开合作。



▼金贤镇饰演童星出身的顶级演员「卓无二」，他误以为便利商店的兼职生孔唯一是自己的跟踪狂，随后解开误会并逐渐与她亲近，展开一场令人悸动的罗曼史。主演过2022年《青春应援Cheer Up》、2024年《陪玩的女人》、2025年《芭妮与哥哥们》等多样化作品累积人气，模特儿出身的他、在戏剧圈崭露头角的「新星」。



这个全新的组合，也让大家非常期待～。

