超冤！金章勋遭炎上「泄密婚礼」被骂数日！Mir蜜月急电平反：我们不是非公开，是我不红啦！

韩国歌手金章勋近日卷入一场婚礼风波，他因在SNS上公开祝贺好友、前MBLAQ成员MIR的结婚影片，意外让非艺人新娘的样貌曝光，遭网友狂轰「泄露私人婚礼」、「欠缺考虑」。事件延烧多日后，新郎官MIR本人亲自透过影片澄清：「我的婚礼不是私人的！」并反过来安慰自责的金章勋，意外掀起反转。

事情起因是金章勋在12月21日参加MIR婚礼后，在个人SNS上传祝贺影片，并写道：「去祝贺恩雅（MIR姊姊）的弟弟哲镛（MIR本名）的婚礼，突然感到一阵空虚。」然而影片中新娘的脸清晰可见，由於新娘是圈外人，立刻引发网友批评，认为他在「非公开婚礼」上公开新娘样貌非常不妥。



眼看批评声浪扩大，金章勋火速删除影片并发表长文道歉。他解释自己完全不知道婚礼是私人的，得知后已立即删文，但影片早已扩散。他自责道：「复出后如履薄冰，却又犯了不符合年纪的失误，被骂也是活该。」并对MIR、MIR的姊姊演员高恩雅及其母亲深感抱歉。



正当舆论持续发酵，事件主角MIR在25日透过自家YouTube频道「房家」上传影片亲自说明。影片中MIR的姊姊高恩雅解释，MIR正在蜜月旅行，现在才得知此事。她明确表示：「MIR的婚礼『不是』私人婚礼！因为没有记者到场，我们反而觉得有点遗憾呢。」她推测，可能是因为新娘是普通人，大家出於好意才如此顾虑。高恩雅也替金章勋缓颊：「金章勋前辈绝对不是故意要公开新娘脸庞的，只是很自然地被拍进去了。 他还在婚礼第二部份的表演中非常卖力，发生这种事，我们反而觉得对他很不好意思。」

随后从蜜月地连线的MIR本人也笑著说：「我都不知道我的婚礼怎么就变成私人的了，可能是因为我人气不够，没引起关注吧？」他为金章勋抱屈：「看到哥因为我被骂，真的很心痛。他的表演真的超精彩！」MIR更幽默表示：「托哥的福，我们好像都变红了！」



在MIR影片公开后，金章勋也在个人IG发文抒发心情。 他提到影片和新闻出来后，圣诞节当天又接到一堆朋友关心电话。他坦言原本收到讯息要他快点把道歉文删掉，但思考后决定不删。「第一个原因是，如果说『不是私人婚礼』，感觉又会闹得沸沸扬扬。 第二个原因是因为大家（网友）。」金章勋感动表示，道歉文下并没有恶评，反而多是网友温暖的安慰，认为这只是一场误会。 他还留言「虽然有点委屈，但看到大家如此信任和理解我，我决定静下心回顾，并度过一个最棒的圣诞节。」最后他感谢粉丝：「总是教导我人生的就是各位，我每天都心存感激地生活。 我会努力每天进步一点点，成为更好的人。」



在与MIR的通话中，金章勋也自嘲说：「我打开入口网站一看，因为我，MIR的婚礼成了热搜第一！虽然希望只有婚礼本身被关注，但这样也好啦。」更开玩笑说要趁热度卖农产品：「要趁这波话题热度结束前，快去农场卖苹果才行！」让对话充满笑声。

