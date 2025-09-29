「李彩玟女友」柳茶怜也星途畅通！有望加盟李浚赫&吴艺珠主演灵异题材剧《觉醒》

今日据韩媒报导，演员柳茶怜（柳多仁）确定出演SBS新剧《觉醒》并担任女主角，与李浚赫、吴艺珠合作。 对此，所属社Alien Company表示已收到邀约，目前正在讨论。

《觉醒》是一部灵异题材剧，讲述转学到大峙洞某高中的女高中生，为了提升成绩而服用觉醒剂后，开始听到亡者声音的故事。 该剧由曾执导《七人的复活》的吴俊赫导演掌镜。



此前，《觉醒》已因李浚赫与吴艺珠的加盟而备受期待，如今柳茶怜确定主演，更加引发关注。 李浚赫饰演学校新任神父兼秘密驱魔司祭安「安东尼奥」，吴艺珠饰演在服药后听见亡者声音的转学生「孔荷朗」，柳茶怜接到的角色名为「瑞珍」，具体设定尚未公开。



柳茶怜出生於2000年，拥有高挑时尚的独特外形气质。2020年通过电视剧《重回18岁》出道，2023年在《浪漫速成班》中饰演张丹芝一角而崭露头角，之后又凭藉《金字塔游戏》中的明子恩一角收获好评。





此外，她与在《浪漫速成班》中合作过的李彩玟公开恋爱一事，也曾成为话题。 去年3月，两人被目击约会的影片曝光后，恋情传闻四起，随后双方大方认爱。

柳茶怜在接受《金字塔游戏》相关访问时，被问到公开恋情是否有压力，坦率自信地表示：「恋爱归恋爱，工作归工作，并不觉得公开恋爱有负担。 只要在本业上全力以赴就好，不会因为名字前多了一个修饰语而改变我的演艺生涯。」



值得一提的是，正在与柳茶怜交往的李彩玟，刚以主演的tvN周末剧《暴君的厨师》在28日创下17.1%的最高收视率圆满收官，也令柳茶怜更受瞩目。 随著此次确定主演《觉醒》，两人双双迈入大势演员行列，更让人期待柳茶怜在新剧中的表现。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻