宣美御用舞者、《单身即地狱》出演者车炫承罹患白血病！曝化疗光头照表示：我一定会战胜病魔

作爲《单身即地狱》第一季的出演者兼宣美舞者而闻名的车炫承，公开与白血病抗争的近况。

车炫承27日通过个人 IG 表示：「今年6月初被送往急诊室后，我的生活瞬间停止了。之前我一直朝著梦想奔跑，想演的作品都最终合格，但是『白血病』的诊断让所有的一切都停止了。」



接著他说：「刚开始连我自己都很难接受，对谁都无法说出口。恐惧和混乱充斥著每一天，现在随著时间的流逝，好像做好准备，我现在正在接受治疗，每天都在安静地战斗。未来的路还很长，但我一定会战胜的，我的梦想和热情依旧存在，我期待再次站在舞台、站在镜头前的那一天，并为此坚持著。」

车炫承在文章最后写道：「向所有关心和支持我的朋友们表达感谢，我一定会战胜病魔，以更强大更温暖的样子回归。今天，我也在练习拥抱希望。」希望可以早日康复啊！！



模特儿兼舞者的车炫承和宣美合作很长时间，特别是在2018年《Water Bomb》中，当时他和宣美贴身热舞，因为巧克力色的健康肌肤和性感肌肉线条，引发热烈关注。之后，2021年出演 Netflix 恋爱真人秀《单身即地狱》第一季也备受关注，之后通过 Mnet《Be Mbitious》、Netflix《体能之巅：百人大挑战》等舞蹈、综艺节目展开了活跃的活动，并在去年开始作爲演员出道，开始新的挑战。



