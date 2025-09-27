人气选秀节目《BOYS II PLANET》最终8人出道！团名公开，网友惊讶：居然比ZEROBASEONE还难念
广告

人气选秀节目《BOYS II PLANET》最终8人出道！团名公开，网友惊讶：居然比ZEROBASEONE还难念

KPOP   2025年9月27日   星期六14:07   Mico  

（封面图源：Mnet《BOYS II PLANET》、WAKEONE@ALPHA DRIVE ONE）

《BOYS II PLANET》出身的新人男团正式诞生，团名确定为 ALPHA DRIVE ONE（알파드라이브원，简称 ALD1），到底该如何念呢？正式成员们又有谁呢？

经纪公司 WAKEONE 透过 Mnet 选秀节目《BOYS II PLANET》最终回直播宣布，第1~8名：李相沅、周安信、贺鑫隆、金虔佑、张家豪、李理悟、郑相炫、金俊抒共 8 名成员确定为 ALPHA DRIVE ONE 的最终出道名单。
（图源：WAKEONE@ALPHA DRIVE ONE）

该节目最后一集为了选出「出道成员」，在全球 223 个国家与地区累计了约 2600 万票，再度展现了全球粉丝的火热关注与热情。这个多国籍成员组成的全新 K-POP 男团 ALPHA DRIVE ONE 将以「ONE TEAM」为核心，正式展开出道准备，受到全球粉丝的高度期待。
（图源：Mnet《BOYS II PLANET》ALPHA DRIVE ONE）

团名象徵著 ALPHA（迈向最高的目标）、DRIVE（热情与推进力）、ONE（同心协力的一个团队），同时以「K-POP 的狂热与宣泄」作为团队的核心身份，期望在舞台上带来最顶级的感动与震撼。这个团名也让网友们感叹：「居然比ZEROBASEONE还难念，真是佩服想出这个名字的人」（ZEROBASEONE是上一季《BOYS PLANET》选出的期间限定男团名称）

【团名怎么念？】ALPHA DRIVE ONE（알파드라이브원），中文念法大概像是「阿尔帕的拉一B碗」or「阿尔帕的live碗」
（图源：Mnet《BOYS II PLANET》ALPHA DRIVE ONE）

凭藉《BOYS II PLANET》累积的全球热潮，ALPHA DRIVE ONE 一举成为「次世代全球新星」的新兴力量。团名公开后，相关的国、英文关键词迅速登上 X（前推特） 的全球即时热搜，展现了爆炸性的话题性。
（图源：Mnet《BOYS II PLANET》ALPHA DRIVE ONE）
（图源：Mnet《BOYS II PLANET》ALPHA DRIVE ONE）

在团体诞生的同时，官方 Instagram、YouTube 等社群帐号开设后 仅 5 小时追踪人数就突破 50 万，让人切实感受到粉丝对出道的高度期待。

26 日开放的全球官方粉丝俱乐部 Early Bird 招募（早鸟招募），也在开始的瞬间涌入大批粉丝，展现了惊人的粉丝凝聚力，让 ALPHA DRIVE ONE 向著「次世代超级新人」的全球舞台之路正式启航。

此外，粉丝俱乐部 Early Bird 将持续招募到 10 月 26 日晚间 11 点 59 分，并将在招募期间内提供未公开实体小卡等特别礼包，让粉丝的期待与热情更加高涨。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » 人气选秀节目《BOYS II PLANET》最终8人出道！团名公开，网友惊讶：居然比ZEROBASEONE还难念
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手