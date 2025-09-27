人气选秀节目《BOYS II PLANET》最终8人出道！团名公开，网友惊讶：居然比ZEROBASEONE还难念

《BOYS II PLANET》出身的新人男团正式诞生，团名确定为 ALPHA DRIVE ONE（알파드라이브원，简称 ALD1），到底该如何念呢？正式成员们又有谁呢？

经纪公司 WAKEONE 透过 Mnet 选秀节目《BOYS II PLANET》最终回直播宣布，第1~8名：李相沅、周安信、贺鑫隆、金虔佑、张家豪、李理悟、郑相炫、金俊抒共 8 名成员确定为 ALPHA DRIVE ONE 的最终出道名单。



该节目最后一集为了选出「出道成员」，在全球 223 个国家与地区累计了约 2600 万票，再度展现了全球粉丝的火热关注与热情。这个多国籍成员组成的全新 K-POP 男团 ALPHA DRIVE ONE 将以「ONE TEAM」为核心，正式展开出道准备，受到全球粉丝的高度期待。



团名象徵著 ALPHA（迈向最高的目标）、DRIVE（热情与推进力）、ONE（同心协力的一个团队），同时以「K-POP 的狂热与宣泄」作为团队的核心身份，期望在舞台上带来最顶级的感动与震撼。这个团名也让网友们感叹：「居然比ZEROBASEONE还难念，真是佩服想出这个名字的人」（ZEROBASEONE是上一季《BOYS PLANET》选出的期间限定男团名称）

【团名怎么念？】ALPHA DRIVE ONE（알파드라이브원），中文念法大概像是「阿尔帕的拉一B碗」or「阿尔帕的live碗」



凭藉《BOYS II PLANET》累积的全球热潮，ALPHA DRIVE ONE 一举成为「次世代全球新星」的新兴力量。团名公开后，相关的国、英文关键词迅速登上 X（前推特） 的全球即时热搜，展现了爆炸性的话题性。





在团体诞生的同时，官方 Instagram、YouTube 等社群帐号开设后 仅 5 小时追踪人数就突破 50 万，让人切实感受到粉丝对出道的高度期待。

26 日开放的全球官方粉丝俱乐部 Early Bird 招募（早鸟招募），也在开始的瞬间涌入大批粉丝，展现了惊人的粉丝凝聚力，让 ALPHA DRIVE ONE 向著「次世代超级新人」的全球舞台之路正式启航。

此外，粉丝俱乐部 Early Bird 将持续招募到 10 月 26 日晚间 11 点 59 分，并将在招募期间内提供未公开实体小卡等特别礼包，让粉丝的期待与热情更加高涨。



