【韩网热门】孙艺真被问「哪一点迷倒玄彬」幽默回：也许根本没迷倒

演员孙艺真（孙艺珍）近日做客YT综艺节目《妖精在炯》，闲聊间，郑在炯问她：「玄彬是看到你的哪个地方才被迷倒的呢？」孙艺珍想了想，笑说：「也有可能根本没被迷倒啦，哈哈哈。」

孙艺真还补充说：「前几天也发生了很好笑的对话，我们因为都很忙，久违地聚在一起吃饭，忍不住怀疑：『我们确实有相爱过吗？』因为现在一切都是以孩子为主，不论恋爱、夫妻、丈夫，没有任何东西能与对小孩的爱相提并论。」



对於「玄彬没有被自己迷倒」这一说法，原PO贴出多张玄彬和孙艺真一起出席活动的动图，写道：「姐姐，你可是孙艺真啊！」究竟玄彬有没有被她迷倒，大家就自己判断吧XD



韩国网友评论：

1. 玄彬的眼睛都变成心形了

2. 玄彬喜欢到不知所措，表现得太明显了kkkk

3. 即便坐KTX经过时匆匆瞥一眼，都看得出玄彬整个很兴奋kkk

4. 只有姐姐不知道kkk

5. 只要看一遍玄彬其他剧的花絮就懂kkk他平常笑得多么淡定

6. 他自己也说那时候还没开始交往，可是看起来太喜欢了吧???

7. 拍《极智对决》时有一个男人喜欢孙艺真，这件事全国人民都知道kkk

8. 当了N年粉丝的我都想「这不是我认识的金泰平啊，这眼神怎么回事？」

9. 喜欢的感情是藏不住的kkk表现得这么明显

10. 玄彬蹦蹦跳跳跑来跑去的，也太可爱kkk

11. 这么帅的男人，在喜欢的女人面前也会变笨手笨脚啊...

12. 也许因为所有人在她面前都这样，她才没发现？kkk

13. 玄彬直接跳上舞台，不论看几遍都觉得超搞笑kkk直奔孙艺真

14. 看别人的恋爱实在太有趣啦！！！

