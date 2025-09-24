都敬秀澳门巡演热唱接近两小时 首戴可爱爆谷发夹冧晕粉丝

实力歌手兼韩国人气男团EXO成员都敬秀（D.O.）昨晚於假澳门新濠影滙综艺馆举行D-SHOW主办的「2025 DOH KYUNG SOO ASIA CONCERT TOUR DO it! in Macau」个人演唱会，除了演唱超过20首歌曲，他还不时与粉丝对话互动，又戴上工作人员特制的可爱发夹亮相安可，与粉丝渡过超高热量的两小时！

在乐队伴奏下，都敬秀先以直立咪演唱歌曲《Do You Remember》现身主舞台，在紧接的《Nobody Knows It》《Wonder》又走到台两边和小舞台不停向上层及平地的粉丝挥手，为此场演唱会带来充满力量的开场。之后他以普通话「大家好Macao」向粉丝问好，当听到台下大声回应，他大赞「果然是澳门啊」，表示已经很久没来澳门，久违地感受到澳门粉丝非常厉害的能量与热烈气氛。由於之前提及过Dress Code为白色，故都敬秀仔细扫视全场「检查」粉丝衣著，赞赏大家有乖乖听话穿著白色衣物参加，并希望大家能尽情享受演唱会。

都敬秀之后又为粉丝带来不同曲风的歌曲，包括凝聚粉丝齐心应援的《Mars》、轻松活泼的《Simple Joys》、带点性感浪漫的R&B《Fit》和《I’m Gonna Love You》等，展现出自己的实力唱功。他提到这次是他推出专辑《BLISS》后首次在澳门为大家唱歌，感到非常有趣。对於粉丝在不少歌曲中齐心又响亮的应援声，都敬秀幽默地指原来大家很爱唱歌，但笑说暂时还是自己唱得比较好。而这次演唱会不少表演他亦特别准备了中文翻译歌词，让粉丝能一边看歌词一边跟着他唱歌，非常贴心。

随后都敬秀再唱出一连串节拍强劲的轻快歌曲，包括《Popcorn》以及最新单曲《DUMB》等。他表示《DUMB》是为了大家听歌时能感到开心而推出，自己不但享受在澳门这里献唱，亦感觉到歌曲与热情的大家相当搭配。身为人气男团EXO成员的他更安排了乐队演奏EXO歌曲串烧，并惊喜演唱一小段团队名曲《Love Me Right》和《Don’t Go》，令全场顿时兴奋欢呼！

都敬秀又提到专辑抱着希望粉丝听后得到安慰和温暖的心而制作，接著便以温柔声线献唱多首治愈人心的歌曲如《I”ll Be There》、《Draw My Path》等。演唱会期间都敬秀亦非常宠粉，常与台下互动，除了模仿粉丝大声唱歌的模样和即场以尖叫声测量男女粉丝比例，又打听在场粉丝从多远的地方前来欣赏演出，当看到英国和德国粉丝时感到既感恩又惊讶！他又大声读出粉丝写着「腹肌」的大字报，打趣地说自己没有腹肌，并拍打自己肚子表示都是肚腩肉，引来一片尖叫声！

在演唱给粉丝的歌《IN ANOTHER LIFE》后，都敬秀在致词环节再次感谢粉丝们的喜爱和支持，随后唱出《Somebody》，在结尾高呼「I Love You Macao」并以普通话大叫「谢谢」后退场。在粉丝们不舍的「我爱你，都敬秀」叫喊下，都敬秀戴上由工作人员亲自做的爆谷发夹再次登场演唱《Rose》，他害羞地表示为了认证工作人员的心意，所以作出出生而来第一次新尝试，令全场以韩文高呼「好可爱」！当他跟全场拍摄大合照后，大萤幕忽然播放粉丝准备的惊喜片段，接著全场再拼出韩文「你是我的奇迹」的拼字应援，都敬秀大声读出后向粉丝们表达感谢，并承诺不会忘记澳门这份幸福的回忆。体贴的他又大爆今晚会去吃火锅，叮嘱还未吃饭的大家也记得吃好一点。尾声他送上最后的安可曲《SING ALONG!》，唱毕便伴随着乐队的演奏离场，澳门站最终圆满落幕。

