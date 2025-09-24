【韩网热门】假如《暴君的厨师》李彩玟&润娥合拍现代戏？网敲碗第二季「办公室姐弟恋」

李彩玟和润娥在《暴君的厨师》里化学反应爆棚，可惜剧组似乎没准备两人现代造型的写真，所以网友忍不住自己制作拼图来脑补，引起热烈讨论！













韩国网友评论：

1. 颜值和身材的化学反应都令人疯狂！

2. 这两位的外形组合可以代入所有姐弟恋题材的言情小说

3. 站在一起就是言情小说封面

4. 拜托再演一部现代爱情剧吧ᅲᅲ

5. 最后两张图也太好看

6. 医生与军人那个设定真的绝了

7. 李彩玟应该是润娥历任对手戏里最有化学反应的一位

8. 男主有点像玄彬，感觉年纪越大会更帅

9. 化学反应真的超好kk像大家说的那样，李彩玟演古装真是绝配，发髻造型超适合

10. 是我最近看过最合适的姐弟恋组合ᅲᅲᅲᅲᅲ听说差十岁，完全看不出来，是刚刚好的姐姐的感觉，超心动ᅮᅮ

11. 拜托拍第二季，名字就叫《厨师的暴君》

12. 能不能现在就让润娥牵著他的手、把他带到现代？ ㅠㅠ

13. 跪求拍一部办公室姐弟恋的剧

14. 陛下，我们去现代吧！

15. 现在马上开拍，中秋播出吧

出处：https://theqoo.net/hot/3925401491

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻