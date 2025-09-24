金世正&姜泰伍灵魂交换、海报太吸睛！被封古装版《秘密花园》的新剧《月亮在江边流淌》爆笑预告公开

继《暴君的厨师》后又一部火花四射的奇幻古装浪漫喜剧！接力登场的是姜泰伍、金世正携手主演的《月亮在江边流淌》，最新公开的首波预告让网友们格外期待～。

MBC 全新金土剧《月亮在江边流淌》讲述失去笑容的世子与失去记忆的富商，因灵魂互换而展开的奇幻浪漫古装喜剧。



公开的预告海报中，世子李江（姜泰伍 饰）与富商朴达利（金世正 饰）之间不寻常的关系引人注目。海报里，李江皱著眉头，把朴达利像纸人偶一样握在手里；而在另一版本中，换上世子服的朴达利则露出狡黠的微笑，将变成富商的李江掌握在手中。



再加上「灵魂互换，超展开相克罗曼史」的标语，预示著两位角色的灵魂将互相交换，让人更加期待他们身上将会发生的各种有趣故事。身分不同、性格迥异、连性别都完全相反的两人，究竟会碰撞出怎样的火花，让观众们充满好奇。



此外，特别版海报中，李江彷佛坐在朴达利的斗笠上，斗笠上以插画展开一幅水墨画般的风景。画面中，朴达利眼神中满是笑意，李江则抱紧挂在斗笠上的棉花絮、满是担忧与无奈，两人截然不同的神情形成逗趣对比，令人对这对CP的非凡化学反应更加期待。



透过首次公开的海报，《月亮在江边流淌》暗示了世子与富商之间本该毫无交集却命运相连的特别因缘，勾起大众强烈的好奇心。特别是由姜泰伍与金世正都是颇有实力的人气演员，让人更加期待这对「值得信赖的浪漫喜剧组合」将带来的梦幻默契。



《月亮在江边流淌》将於 10 月 31 日首播，一起期待吧～。

