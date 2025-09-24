宋承宪丧母后首发声，贴母子合照悲恸：「再相见会投入妈妈的怀抱，大声喊我爱您！」

宋承宪母亲21日辞世，享寿77岁。昨23日母亲出殡后的深夜（今24日凌晨），宋承宪首次公开发言，发文悼念母亲。

*先前报导回顾：

‎〈宋承宪母亲去世享寿77岁，原定《金子般我的明星》采访取消粉丝齐送暖〉

「妈妈！这段时间您真的辛苦了。现在请在没有痛苦的地方安息吧。在我们再相见的那一天，我一定会投入妈妈的怀抱，大声说出：『我爱您！好想您！』我会一直等待那天的到来……妈妈！我爱您……我爱您……非常非常爱您！（爱心）――世上最美丽的我妈妈的儿子承宪」



宋承宪曾公开过父母年轻时的照片，其中‎爸爸的照片几度成为热门话题‎，因为相当相像《超人》克里斯多夫李维，与《金牌特务》泰隆艾格顿（Taron Egerton），帅气程度受广大观众认可，不过去年他在《Radio Star》真挚地表示「但在我眼里，妈妈更美丽，妈妈真的是美人」，一席话再次给人深刻印象。



宋承宪哀悼母亲的贴文，是他第一次公开母亲近期的照片，另一张照片则是母亲的骨灰坛相片，令人更加痛心。好友李施彦还有李荷妮都留言给予安慰。李施彦：「会在好的地方舒适生活的……」李荷妮：「愿伯母在好的地方安息，承宪加油（爱心）。」



宋承宪和严正化主演的电视剧《金子般我的明星》也在昨日完结，原定25日会举行剧终媒体采访，但他为了持续悼念母亲取消了行程。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻