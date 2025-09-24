女团RESCENE直播突传尖叫声，被爆虐待？成员现身说法还原真相

女团RESCENE最近意外卷入「成员遭公司虐待」传闻，连带引起粉丝与网友热议，不过成员与所属公司已紧急出面澄清。

事情起因是成员May近日在直播时，背景突然传出一段尖锐女性尖叫和男性大喊声，引发部份粉丝在聊天室留言：「好像有人在吵架？」、「声音好可怕...」等担心。 当时May也淡淡解释：「旁边房间有RESCENE，应该是她们在玩吧。」但影片被上传到网路社群后，不少网友开始推测「公司是不是在虐待成员？」甚至有人认为 May冷静的反应是「暗示粉丝的讯号」，让事件越演越烈。

面对风波，May於日前透过粉丝平台亲自发声澄清：「太多谣言了，我们和公司是平等的关系，代表与员工都非常疼爱我们，我们也同样信任并一起努力。」她强调，影片中的尖叫其实是「建筑外的生活噪音」，平常巷弄声音就很明显，一开始甚至以为是成员自己发出的声音。 May还补充：「虽然这件事根本不需要澄清，但希望不要再产生误会，所以才发文说明。」



此外，所属公司 The Muse Entertainment 也发表官方立场，强硬表态：「近期针对RESCENE的谣言和恶意中伤完全与事实不符。 我们已多次澄清，但仍有人散播不实讯息。」公司更警告：「对於散布虚假讯息者，将毫不手软采取法律行动。」

事件虽已澄清，但RESCENE 粉丝仍在社群上热烈讨论，大家希望女团能安心工作，也呼吁网路不要再无端揣测。

