孙艺真&玄彬久违同框！现身《徵人启弑》VIP试映会聚餐，互动放闪甜蜜爆棚

孙艺真（孙艺珍）、李炳宪主演电影《徵人启弑》昨晚在首尔举办VIP试映会，吸引大批明星出席。 孙艺真老公玄彬不仅亮相红毯，还参加事后聚餐，被捕捉到夫妻甜蜜互动的一幕~

《徵人启弑》是孙艺真结婚生子后的复出之作，讲述原以为「一切都实现了」而感到人生满足的上班族万秀（李炳 饰宪），突然遭遇解雇，为了守护妻子、两个孩子和辛苦买下的房子，展开属於自己的「再就业之战」，於今日（24日）正式在韩上映。



昨晚在首尔CGV龙山I'Park Mall举行的VIP试映会上，李洙赫、朱智勋、李浚赫、李英爱、金高银、朴珍荣、BTS防弹少年团V和RM、柳演锡、郑星一、魏化儁、全钟瑞、李珉廷、安昭熙、曺柔理、郑采妍、金是儿等明星大举出席，其中最引人瞩目的就是玄彬。 玄彬穿著灰色灯芯绒套装，手举写有「因为有趣所以无可奈何」（《徵人启弑》原名）的字牌，力挺老婆的新作。

而去年12月玄彬主演电影《哈尔滨》上映时，孙艺真也同样出席了VIP试映会，积极为老公的作品站台宣传。

배우부부덕질하면좋은점

일석이조로먹을수잇음ㅠㅠㅠㅠㅠ

하얼빈시사회에현빈응원하러온손예진

어쩔수없다시사회에손예진응원하러온현빈

부부주사위6용안미땡나,......... pic.twitter.com/WHRydJHwKQ — 유자청 (@ujjachung) September 22, 2025

不仅如此，《徵人启弑》昨晚的聚餐中，也有网友拍到夫妻俩的自然互动：影片中玄彬正在与旁人对话，孙艺真突然从背后闪现出来、满脸笑容，还把手搭在玄彬手臂上，而玄彬很自然地想去握她的手。



网友惊呼二人夫妻感爆表，同框画面流露出满满的自然和甜蜜，众人无不被这份幸福感染：



어쩔수가없다 뒷풀이 현빈x손예진 부부 투샷 ㅁㅊ네 pic.twitter.com/4tgVPH8tag — 루키 (@o3o_rookie) September 23, 2025

孙艺真和玄彬在电影《极智对决》和电视剧《爱的迫降》中二度合作、渐生情愫，2022年举行婚礼并於年底诞下一子。 去年8月17日复出拍摄《徵人启弑》，将於10月9日在台上映。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻