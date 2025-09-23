金俊昊爆车太铉只给三万礼金！卓在勋给最大包，金钟国也不错！笑称：钟国一定知道能收回

《两天一夜3》部分班底金俊昊、金钟旼、尹施允与车太铉，近期在《我家的熊孩子》EP.460重聚，聊到婚姻生活话匣子关不了，光是婚礼礼金也能成为一个话题！

金俊昊、金钟旼与车太铉，三名人夫聊到生活花费由妻子管理，管理上都各有一套，像金钟旼花费明细都要交给妻子，红白事人情费用都要写清楚。车太铉好奇问金钟旼最低给多少，没想到被金俊昊说：「最低是像你一样给3万元（约167港币，或650元台币）！」



没错，这件事当初可是有上报，金俊昊最初是在和妻子金智珉共同经营的YouTube频道上透露。一般观众听到应该都相当惊讶，毕竟金俊昊和车太铉关系相当好，是《两天一夜》以及私下一同走过赌博风波共患难的兄弟（误）（按：赌博最后查无嫌疑不起诉），不过他解释自己是再婚，很多人只是选择把礼金给金智珉，所以金智珉收到的比预想还多，而车太铉故意捉弄他只给了他3万。他打电话问车太铉的时候，车太铉正在录刘在锡主持的《只要有空，》，结果被刘在锡接来电话问：「你（婚礼过后）先连络车太铉啊？」让他尴尬地连忙向刘在锡道歉。



金俊昊后来也在《熊孩子》（EP.454）说车太铉表明「想让他记住」故意给很少，给金智珉则给了一大笔，孙贤周情况差不多，只给了金智珉。《脱掉鞋子恢单4Men》上，金俊昊和车太铉这两名对当事人终於公开面对面谈此事，金俊昊回忆自己看到3万元很傻眼，车太铉解释知道办婚礼很辛苦，想让金俊昊笑一下所以搞笑一下，金俊昊接著说因为他给金智珉很多，金智珉还对他说「车太铉欧巴是我的家人了」。



回到近期《我家的熊孩子》EP.460，车太铉给最少，那最多是谁？金俊昊透露给最多的意外是卓在勋，卓在勋两方都给了大额！车太铉听完开玩笑说：「之后是想拿回多少啊……」（按：卓在勋也是离婚）而金钟国呢？金俊昊笑著说「给得不少」！金钟国20年前给龙年俱乐部挚友中的车太铉，则是所有礼金共同第四名，车太铉表示完蛋了，自己给金钟国也要给出第四名才行（按：此集录影时金钟国还没举行婚礼）。



看金俊昊很开心，金钟旼泼冷水(?)：「因为钟国哥知道会收回的。」金俊昊恍然大悟同意。金钟旼想想也觉得不对，当初在《熊孩子》玩游戏幸运让金钟国买给他300万雪柜当结婚礼物，看来金钟国当时心里也笃定会收回XD。



此集前面内容已公开金钟旼最后要回赠金钟国什么礼物了，金钟国也是采取游戏方式选择项目，最后结果……洗衣液XDDD 金钟旼很满意说自己会送价值300万的洗衣液，棚内特别MC Mimi说：「一辈子都不用担心没有洗衣液了。」

