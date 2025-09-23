重磅！《外伤重症中心》第2、3季双季连拍引爆期待，剧迷跪求原班人马回归

韩剧《外伤重症中心》当初第一季一上线就掀起超高话题度，收视率与热度双双爆表，不仅在韩国本土获得好口碑，更打进全球市场，成为年度最受瞩目上线的医疗剧之一。 如今粉丝们终於等到好消息――Netflix 已正式确认将同时制作《外伤重症中心》第二季与第三季！

这部改编自耳鼻喉科专科医师李洛俊同名网路小说的作品，讲述曾在战场上奔驰的天才外科医师白康赫（朱智勋 饰），来到名存实亡的重症外伤团队，试图让团队重获新生的热血故事。 第一季自今年 1 月上线以来，横扫各大奖项：在第61届百想艺术大赏上，朱智勋拿下电视部门男子最优秀演技奖; 7 月举办的第4届青龙系列大奖，更一举夺下新人奖（秋泳愚）、主演奖（朱智勋）以及最佳作品奖，勇夺三冠王，气势惊人。



随著人气与口碑齐飞，制作团队也决定趁热打铁，将於今年底正式展开筹备，并预计明年夏天开拍第二、三季。 事实上原著作者李洛俊早前就曾透露，剧本在创作时已经预留后续剧情走向，让观众可以放心期待完整的世界观持续延伸。

第一季由朱智勋、秋泳愚、贺营、尹敬浩、郑宰光以及金义圣等实力派演员主演，不仅展现精采医疗场面，也把角色群像刻画得入木三分。 随著续集确定制作，外界也高度关注原班人马是否回归，以及新角色、新故事线将如何再度掀起讨论热潮。



得知《外伤重症中心》要接连制作第二、三季的消息后，广大剧迷纷纷表示：「终於等到了」、「太棒了」、「到时候一口气连追2季也太爽了吧」、「必须是原班人马，一个都别换」等。

