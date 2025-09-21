宋承宪母亲去世享年77岁，原定《金子般我的明星》采访取消粉丝齐送暖

韩国演员宋承宪传出丧母之痛。 据韩媒21日报导，宋承宪的母亲文明玉女士於当日辞世，享年77岁。 受此影响，宋承宪将缺席《金子般我的明星》剧终采访活动。

宋承宪一向以孝顺闻名。 2020年他曾在个人SNS公开父母年轻时的合照，深情写道：「亲爱的父亲、母亲，能成为你们的儿子是我的幸福。 希望我们能像现在这样长久健康地在一起。」去年他还在MBC综艺《Radio Star》节目中笑说：「当时父亲的照片成了话题，但在我眼里，妈妈更美丽。」



目前宋承宪正透过Genie TV原创剧《金子般我的明星》与观众见面，在剧中饰演迈入50岁的单身交通警察「独孤哲」，即将於23日播出大结局。 原定25日举行收官访谈分享拍摄心得，经OSEN确认，因母丧与哀悼期将全面取消相关行程。

消息传出后，许多网友在各大社群平台留言表达哀悼：「太令人心疼了，希望他坚强」、「一向以孝顺闻名，心里一定非常难过」、「祈愿逝者安息」等，纷纷送上暖心祝福。



据悉，宋承宪母亲的灵堂设於三星首尔医院葬礼场17号室，21日中午起开放吊唁，发殡将於23日上午举行。 宋承宪为家中二男一女中的么子，正与兄姊一同守灵、迎接吊唁者。

