這新人好瘋！YOUNGBIN將家族壽宴搬上《音樂中心》打歌舞台，「怪奇風格+唱跳實力」獲網友狂讚

很久沒見到這樣讓人耳目一新的SOLO歌手，韓網反響也非常好，必須來跟大家分享一下~

這位就是JYP娛樂最近推出的SOLO女歌手，藝名叫YOUNGBIN （영빈） ，17日剛剛發行首支數字單曲《Freak Show》。 引起討論的是昨天在在MBC打歌節目《Show！ 音樂中心》的舞台，先不要管封圖，只要點播放即可，100%會有很多問號從頭頂冒出來：



沒錯，打歌舞台的設定是某位女士的七十壽宴，三個小朋友用稚嫩童聲唱生日歌，全家和樂融融。 這是YOUNGBIN突然出場，一把撕掉祝壽布條、露出後面的文字「YOUNGBIN Freak Show」，隨即在一家人的注視下開始表演。 家族中的男女老少一開始面露疑惑，最後則被音樂感染，紛紛走進舞池一起搖擺。



很多人通過電視收看《Show！ 音樂中心》時都被這一段驚呆，差點以為突然播電視劇或綜藝節目，對獨特的舞台概念讚不絕口。

其實這首歌的MV也不一般：開頭是韓國傳統家庭的周歲宴，小壽星抓起哇薩比嘗了一口，隨即開啟頗有B級片感性的奇幻之旅，例如果汁攪拌機噴出紅色液體柱、手指像子彈一樣射出等。



YOUNGBIN出生於2001年1月3日，今年24歲，曾參加今年1月終映、由KBS 2TV和JYP娛樂代表朴轸永聯合製作的選秀節目《THE DDANDDARA》並獲得亞軍，隨後簽約JYP娛樂的子公司INNIT娛樂，9月17日正式出道。





YOUNGBIN的風格令網友感到耳目一新，對MV和舞台讚不絕口：「好新穎的感覺，第一次見到這個的MV」「完全是JYP的風格」「仿彿看到千禧年初期充滿實驗精神和藝術性的MBC」「希望她超越鳥叔PSY、在演藝界寫下新篇章」「 想起13年前Norazo在鷺粱津水產市場的打歌舞台，現在打歌節目的編排越來越單一化，打破框架的嘗試既新鮮又有趣」「概念獨特、唱功優秀，一直看她的舞台，停不下來」「有種難以形容的魅力」「歌詞大部份是韓文也很加分ᅲᅲ」「SOLO女歌手裡終於出現了瘋子（褒義）」。





Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞