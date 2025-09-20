【韩网热门】电视台用AI制作《台风商社》动态海报！网吐槽：李俊昊变成Key、安孝燮
韩剧   2025年9月20日   星期六15:37   Sani  

（封面图源：X@CJnDrama截图）

tvN今日公开主演李俊昊、金敏荷主演新剧《台风商社》的动态海报，其中定格画面是演员实际拍摄，过场部份的走路、换衣等动态镜头，则是由AI补充。 青年社长强太风的奋斗与成长故事，令人期待！

给AI作为材料使用的演员实拍海报如下，此外还有另一版演员实拍的动态海报。
（图源：tvN）

韩国网友评论：
1. 换衣服的部份很自然，但脸一看就是AI kkk
2. 真的很没必要...
3. 明明有演员在，为何不直接拍呢？ 这么不舍得花钱吗？
4. 动起来的侧脸完全变成其他人的模样... 有的角度像Key，有时又像安孝燮
5. 除了正面之外都认不出是李俊昊
6. 之前好莱坞演员罢工的原因=之一就是AI，我们国家居然光明正大地用演员的面孔做这种东西...
7. 从车子后门上车，却从前排窗子探出头，真的荒唐
8. 明明也有实拍的动态海报，为什么非要用AI呢？
9. 人物AI令人联想到深伪，很有抗拒感
10. 太诡异了，全都拿给AI学习的话，很快就能用AI演员拍剧了吧？
11. 比起节省成本之类的概念，更多的应该是出於趣味性的考量吧。 虽然确实很没必要，还不如不做
12. 所有国家都在努力开发AI的用途，我认为这也是不错的尝试
13. 电视台公开这影片，肯定有经过演员和经纪公司同意。 只是应该做得更好一点，这完全不像演员本人啊，而且又不是奇幻剧，很没必要
14. 并不是出於坏的意图，只因为用了AI，大家就要骂个不停kkk
15. 如果高层说「最近AI很火，我们也做一个吧」，那么下层员工就必须得做
16. 因为说是AI做的，才更有话题性啊kkk
17. 结果有获得宣传，就是好事

出处：https://theqoo.net/hot/3921394013

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

