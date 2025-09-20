【韩网热门】电视台用AI制作《台风商社》动态海报！网吐槽：李俊昊变成Key、安孝燮

tvN今日公开主演李俊昊、金敏荷主演新剧《台风商社》的动态海报，其中定格画面是演员实际拍摄，过场部份的走路、换衣等动态镜头，则是由AI补充。 青年社长强太风的奋斗与成长故事，令人期待！

낭만 가득 청춘, 이제는 태풍상사 초보 사장!

AI로 제작한 포스터 3종 속 움직이는 태풍의 모습 (

(*이 영상은 AI로 제작된 콘텐츠입니다.)



초보 상사맨 강태풍의 고군분투 성장기 <태풍상사>

10/11 [토] 밤 9:10 첫 방송 | tvN#tvN #태풍상사 #Typhoonfamily #이준호#같이달려tvN… pic.twitter.com/9tTMSvDDBV — tvN drama (@CJnDrama) September 19, 2025

给AI作为材料使用的演员实拍海报如下，此外还有另一版演员实拍的动态海报。



초보 사장 태풍의 패기 X 에이스 경리 미선의 꼼꼼함

IMF 위기를 함께 돌파할 든든한 파트너!



<태풍상사> 태풍X미선 듀오의 무빙 포스터



초보 상사맨 강태풍의 고군분투 성장기 <태풍상사>

10/11 [토] 밤 9:10 첫 방송 | tvN#tvN #태풍상사 #Typhoonfamily#이준호 #김민하… pic.twitter.com/UeFAE1nUKO — tvN drama (@CJnDrama) September 18, 2025

韩国网友评论：

1. 换衣服的部份很自然，但脸一看就是AI kkk

2. 真的很没必要...

3. 明明有演员在，为何不直接拍呢？ 这么不舍得花钱吗？

4. 动起来的侧脸完全变成其他人的模样... 有的角度像Key，有时又像安孝燮

5. 除了正面之外都认不出是李俊昊

6. 之前好莱坞演员罢工的原因=之一就是AI，我们国家居然光明正大地用演员的面孔做这种东西...

7. 从车子后门上车，却从前排窗子探出头，真的荒唐

8. 明明也有实拍的动态海报，为什么非要用AI呢？

9. 人物AI令人联想到深伪，很有抗拒感

10. 太诡异了，全都拿给AI学习的话，很快就能用AI演员拍剧了吧？

11. 比起节省成本之类的概念，更多的应该是出於趣味性的考量吧。 虽然确实很没必要，还不如不做

12. 所有国家都在努力开发AI的用途，我认为这也是不错的尝试

13. 电视台公开这影片，肯定有经过演员和经纪公司同意。 只是应该做得更好一点，这完全不像演员本人啊，而且又不是奇幻剧，很没必要

14. 并不是出於坏的意图，只因为用了AI，大家就要骂个不停kkk

15. 如果高层说「最近AI很火，我们也做一个吧」，那么下层员工就必须得做

16. 因为说是AI做的，才更有话题性啊kkk

17. 结果有获得宣传，就是好事

出处：https://theqoo.net/hot/3921394013

