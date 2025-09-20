【韓網熱門】電視台用AI製作《颱風商社》動態海報！網吐槽：李俊昊變成Key、安孝燮

tvN今日公開主演李俊昊、金敏荷主演新劇《颱風商社》的動態海報，其中定格畫面是演員實際拍攝，過場部份的走路、換衣等動態鏡頭，則是由AI補充。 青年社長強太風的奮斗與成長故事，令人期待！

낭만 가득 청춘, 이제는 태풍상사 초보 사장!

AI로 제작한 포스터 3종 속 움직이는 태풍의 모습 (

(*이 영상은 AI로 제작된 콘텐츠입니다.)



초보 상사맨 강태풍의 고군분투 성장기 <태풍상사>

10/11 [토] 밤 9:10 첫 방송 | tvN#tvN #태풍상사 #Typhoonfamily #이준호#같이달려tvN… pic.twitter.com/9tTMSvDDBV — tvN drama (@CJnDrama) September 19, 2025

給AI作為材料使用的演員實拍海報如下，此外還有另一版演員實拍的動態海報。



초보 사장 태풍의 패기 X 에이스 경리 미선의 꼼꼼함

IMF 위기를 함께 돌파할 든든한 파트너!



<태풍상사> 태풍X미선 듀오의 무빙 포스터



초보 상사맨 강태풍의 고군분투 성장기 <태풍상사>

10/11 [토] 밤 9:10 첫 방송 | tvN#tvN #태풍상사 #Typhoonfamily#이준호 #김민하… pic.twitter.com/UeFAE1nUKO — tvN drama (@CJnDrama) September 18, 2025

韓國網友評論：

1. 換衣服的部份很自然，但臉一看就是AI kkk

2. 真的很沒必要...

3. 明明有演員在，為何不直接拍呢？ 這麼不捨得花錢嗎？

4. 動起來的側臉完全變成其他人的模樣... 有的角度像Key，有時又像安孝燮

5. 除了正面之外都認不出是李俊昊

6. 之前好萊塢演員罷工的原因=之一就是AI，我們國家居然光明正大地用演員的面孔做這種東西...

7. 從車子後門上車，卻從前排窗子探出頭，真的荒唐

8. 明明也有實拍的動態海報，為什麼非要用AI呢？

9. 人物AI令人聯想到深偽，很有抗拒感

10. 太詭異了，全都拿給AI學習的話，很快就能用AI演員拍劇了吧？

11. 比起節省成本之類的概念，更多的應該是出於趣味性的考量吧。 雖然確實很沒必要，還不如不做

12. 所有國家都在努力開發AI的用途，我認為這也是不錯的嘗試

13. 電視台公開這影片，肯定有經過演員和經紀公司同意。 只是應該做得更好一點，這完全不像演員本人啊，而且又不是奇幻劇，很沒必要

14. 並不是出於壞的意圖，只因為用了AI，大家就要罵個不停kkk

15. 如果高層說「最近AI很火，我們也做一個吧」，那麼下層員工就必須得做

16. 因為說是AI做的，才更有話題性啊kkk

17. 結果有獲得宣傳，就是好事

出處：https://theqoo.net/hot/3921394013

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞