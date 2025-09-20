《暴君的厨师》本周特别先公开！润娥迎战第三轮比试，坚定地告诉李彩玟：「无论如何我都会赢」

润娥和李彩玟主演的《暴君的厨师》收视高、话题度也高，成为近期最红的韩剧！真的都要先准备好食物再开始追剧啊～

第8集中，朝鲜与明朝的第二轮比试主题是「知易」，双方要烹饪对方国家的料理。由延志永（润娥 饰）和唐白龙（赵在允 饰）展现对决，明朝端出清爽浓郁的寺院料理，御膳房则料理北京烤鸭卷（吃完拿刀挥舞的场面太爆笑 XD）！究竟哪边会获胜？也让观众们相当好奇。



本周特别先公开影片中，延志永对李献说愿意进行第三轮比试，并要他不要在明朝前低头。延志永表示：「一开始我只是生气，因为觉得他们在小看朝鲜，但是...长今、严熟手、孟熟手，看著熟手们辛苦、努力的样子，还有明国的熟手们全力投入到比试中，让我真心想要赢，无论如何我都会赢！」李献对她说：「谁也不能责怪你，到现在为止你付出的努力，已经很足够了，万一出了差错...」延志永也要李献不要担心！



随著延志永和李献待在一起的时间越长，两人的之间开始出现与以前不同的气流，再加上李献用全身保护自己免受刺客攻击，让延志永感动不已。公开的最新剧照中，他们一边享受茶点一边对话，罗曼史也将升温。只剩下4集真的是看不够，希望可以把剩下的故事线好好收尾啊！



