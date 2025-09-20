结婚生子后才敢自在说话？李英爱罕见告白：曾因太害羞被节目换掉！

韩国「氧气美女」李英爱近日在节目中难得坦率分享了自己因内向性格而遇到的「主持挫折」。

李英爱与金英光日前做客了JTBC 节目《拜托了冰箱》中，畅谈生活与工作的真实感受。节目中主持人金圣柱先是夸赞了金英光在 Netflix 新剧《枪口彼端》中的表现，表示自己一口气从下午看到淩晨，直呼「演技太好」。 金英光腼腆回应感谢，引来金圣柱进一步提问两位演员的 MBTI 性格是否偏内向。

李英爱立刻点头表示理解：「太能理解了。 现在我结婚、生子，才比较能自在地说话，但以前真的很困难。 」金圣柱随即提到：「听说您因为害羞的性格，曾经在节目中被换掉？ 」李英爱大方回应：「一半吧，有时候是被换掉，有时候是我自己说做不来。 」她还透露，自己曾经以个人名字挑战过一次谈话类节目主持，「当时只是试播，结果发现太难了。 角色里我能投入去表演，但用『李英爱』的名字去主持，就觉得格外吃力。 那时候才明白，不是谁都能当主持人。 」



金圣柱则体贴安慰道：「今天就交给我们来带动气氛，您只要好好吃饭就行。 」氛围在轻松的互动中变得更加温暖。

另外，李英爱与金英光主演的新剧《恩秀的好日子》讲述为了赚取丈夫的治疗费、守护家庭的家长，因偶然发现价值数百亿韩元的毒品，而与身份成谜的老师产生牵连，并介入犯罪的故事，将在9月20日播出。



