《暴君的廚師》本週特別先公開！潤娥迎戰第三輪比試，堅定地告訴李彩玟：「無論如何我都會贏」

潤娥和李彩玟主演的《暴君的廚師》收視高、話題度也高，成為近期最紅的韓劇！真的都要先準備好食物再開始追劇啊～

第8集中，朝鮮與明朝的第二輪比試主題是「知易」，雙方要烹飪對方國家的料理。由延志永（潤娥 飾）和唐白龍（趙在允 飾）展現對決，明朝端出清爽濃郁的寺院料理，御膳房則料理北京烤鴨卷（吃完拿刀揮舞的場面太爆笑 XD）！究竟哪邊會獲勝？也讓觀眾們相當好奇。



本週特別先公開影片中，延志永對李獻說願意進行第三輪比試，並要他不要在明朝前低頭。延志永表示：「一開始我只是生氣，因為覺得他們在小看朝鮮，但是...長今、嚴熟手、孟熟手，看著熟手們辛苦、努力的樣子，還有明國的熟手們全力投入到比試中，讓我真心想要贏，無論如何我都會贏！」李獻對她說：「誰也不能責怪你，到現在為止你付出的努力，已經很足夠了，萬一出了差錯...」延志永也要李獻不要擔心！



[9-10화 스페셜 선공개]

숙수들의 애쓰는 모습을 보고

진심으로 이기고 싶어진 대령숙수 지영

그 모습에 이헌은 지영 걱정뿐



隨著延志永和李獻待在一起的時間越長，兩人的之間開始出現與以前不同的氣流，再加上李獻用全身保護自己免受刺客攻擊，讓延志永感動不已。公開的最新劇照中，他們一邊享受茶點一邊對話，羅曼史也將升溫。只剩下4集真的是看不夠，希望可以把剩下的故事線好好收尾啊！



