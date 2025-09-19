ASTRO产贺9月29日台北开唱，爆料车银优入伍喊「救救我！」

ASTRO成员产贺正式宣布将展开2025年个人巡回粉丝演唱会「2025 YOON SAN-HA FANCON [PRISM : from Y to A]」，继亚洲与南美洲之后，台北场确定於9月29日在台北国际会议中心登场，这也是他睽违数年再度访台举办个人演出。

本次巡演名称「PRISM：from Y to A」取自产贺英文名「YOONSAN-HA」的首尾字母，象徵光线经过棱镜折射出红至紫的多彩变化，意味著他将展现从「Y」到「A」的完整魅力。配合新专辑〈CHAMELEON〉发行，官方释出的「INTERNAL」版本预告影片中，他从骑士般的狂野气势到街头感十足的造型，展现如变色龙般多变的风格。



7月推出的第二张个人迷你专辑〈CHAMELEON〉，对产贺而言更有特殊意义。他提到，这是与已故成员文彬共同记忆的延续：「文彬哥依旧存在於我的日常，他的艺术感是我一直学习的榜样。」他强调，作品中也融入了文彬的色彩，「与其停留在悲伤，不如将从哥哥身上学到的事物透过音乐传达。」

产贺日前更在Weverse分享，刚入伍的车银优在团体聊天群中突然留言「到底是怎么撑过去的？救救我！」，让他笑称「体力很好的哥哥也会喊累」，展现ASTRO成员之间始终如一的深厚情谊。



「2025 YOON SAN-HA FANCON [PRISM : from Y to A] in Taipei」将於9月29日（一）在台北国际会议中心举行，票价为VIP区$4,800 / A区$4,500 / B区$4,200 / C区3,500 / 身障席$2,400，全区对号入座。购票福利为SOUND CHECK / HI-BYE / 限定小卡 / 1:5合照 / 1:15合照 / 亲笔签名海报 / 亲笔签名拍立得等七种，门票於本周日（21日）下午3点20分在KKTIX全面启售，更多详情请锁定主办单位RICHINING官方社群专页。



【2025 YOON SAN-HA FANCON [PRISM : from Y to A] in Taipei】

售票日期：2025年9月21日(周日)，15:20开卖

售票网址：https://kktix.com

演出日期：2025年9月29日(周ㄧ)，19:00开演

演出地点：TICC台北国际会议中心(台北市信义区信义路五段1号)

票价(TWD)：VIP区$4,800 / A区$4,500 / B区$4,200 / C区3,500 / 身障席$2,400，全区对号入座

购票福利：

SOUND CHECK / HI-BYE / 1:5合照 / 1:15合照 / 亲笔签名海报 / 亲笔签名拍立得 / 限定小卡





韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻