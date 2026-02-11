金东旭当爸爸了！结婚3年喜得千金，晒出宝宝「小手照」温馨画面曝光

大家还记得《与神同行》里，金东旭的感人演技吗？在现实生活中，他也迎来最动人的新角色——爸爸！与妻子 Stella Kim 结婚3年后，迎来女儿的诞生，也公开了她美丽的名字。

10日下午，Stella Kim在自己的SNS（社群平台）上公开多张照片，并写下「rowan grace kim」（音译名为：罗恩・格蕾丝・金）。

公开的照片中，Stella Kim以温柔的手抚摸著刚出生的宝宝；另一张照片里，她握著孩子小小的手，吸引众人的目光。



金东旭於2023年12月，与小他7岁的Stella Kim结为夫妻。Stella Kim曾以少女时代出道组成员的身分受到关注，与成员秀英也有深厚交情。两人是在去年11月首度公开怀孕消息，当时金东旭所属公司表示：「金东旭夫妻迎来第一个孩子，预计明年初生产。」



之后，Stella Kim在临近生产时也分享心境：「怀孕为我的人生带来非常巨大且正面的改变。老实说，整个过程并不容易。确认能够怀孕后，开始接受最痛苦的注射治疗，但这些也未必有帮助。虽然心中充满感恩，为了守护这个奇迹般的生命，也必须承受高强度治疗带来的身体疼痛。不过现在，我已经真心期待女儿的诞生。」



另一方面，金东旭去年12月透过由河正宇执导的电影《四人行，不行》与观众见面，由河正宇、孔晓振、金东旭、李荷妮四大实力派同台飙戏。剧情讲述当往日火热的婚姻悄然冷却，贞雅（孔晓振 饰）与贤秀（金东旭 饰）只剩下平淡乏味的日常。可是每到夜晚，楼上金老师（河正宇 饰）与秀京（李荷妮 饰）传来的各种激情声响，不仅打乱了楼下这对夫妻的宁静，也唤醒了他们心底蠢蠢欲动的好奇与欲望。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻