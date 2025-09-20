等待《暴君的厨师》的时间太难熬！迷上李彩玟的话，绝不能错过《芭妮与哥哥们》的傲娇暖学长～

要说到近期讨论度最高的大势男演员，那就不得不提一下《暴君的厨师》的王：李彩玟！他也曾是校园恋爱的男一号，推荐大家追剧的空档，可以回看他跟卢正义主演的浪漫韩剧《芭妮与哥哥们》，里面可以说是帅哥云集啊～。

在 tvN X Netflix 周末剧《暴君的厨师》中，李彩玟饰演的王．燕熙君．李献一角，散发独特魅力，悲伤的过往令人心疼，陷入爱河的模样又让人著迷，成功让大众留下了深刻印象。





而今年四月播出的人气漫改韩剧《芭妮与哥哥们》中，李彩玟饰演一位帅气又傲娇的设计系学长「黄载烈」，因为能力出众，所以在学校里相当有人气。因为芭妮（卢正义 饰）意外弄坏了他的笔电，所以他尽情指使＆命令她帮她跑腿、抄笔记，使劲折磨女主的模样，根本就跟人间恶魔没有两样！（而且是特别帅气的恶魔XD）







但其实在一次次相处中，黄载烈不自觉地喜欢上了芭妮，也在她受到委屈时，为她出头，鼓励她向前迈进，他表现严格、却有著温暖人心的一面（等等...这种感觉很熟悉），总之，两人从冤家变得关系暧昧后，让这部剧多了很多趣味，当然对我来说，最有趣的就是帅哥很多（芭妮与哥哥们嘛～，所谓哥哥们就是帅气的OPPA罗！），剧情进展也相当有趣，推荐大家可以去追追看！





大家追剧时，也可以把他当成是暴君转世到现代，体验全新人生的崭新故事，这样等待的时候就不会太辛苦啦！



＊延伸阅读：卢正义真心好难选！浪漫韩剧《芭妮与哥哥们》赵俊英VS李彩玟：旗鼓相当的双男主魅力大剖析



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻