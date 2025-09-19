《徵人启弑》孙艺真产后43岁仍有「腹肌+美背」，坦言「鸡胸肉吃到想吐」没有一件事是白捡

「国民初恋」孙艺真婚后积极复出拍戏，产后不到3年，已重新修炼出紧实的腹肌和背肌。 近日携新片《徵人启弑》参加第30届釜山国际影展时，坦诚分享了作为演员的辛苦与坚持。

孙艺真昨日参加釜山国际影展「Actors' House」活动，被问到对釜山影展的第一印象，坦言只记得当时穿的礼服：「女演员参加影展之前最重视的是要穿什么礼服、要减多少体重、礼服要开到多低。 大家在电影节前都会进入几乎像刑求般严苛的减肥模式，所有女演员都一样。」



孙艺真坦言：「无论穿礼服还是拍戏，没有什么是白白得来的。 要在镁光灯下那一瞬间达成想要的效果，必须天天啃鸡胸肉啃到腻、每天练背部运动。」孙艺真还笑说，自己运动的时候表情超狼狈，朋友们都投来可怜的眼光，说真希望人们知晓她的辛苦。



孙艺真婚前就有运动习惯，每天练习瑜伽、皮拉提斯、GYROTONIC（禅柔运动）、TRX已超过十年，即便拍戏时期也保持每周至少训练三天。 得益於长期坚持，孙艺真在2022年11月生下儿子后成功恢复状态，甚至比之前更加健美挺拔，最近出席活动、为运动品牌拍代言写真时，频频秀出结实致紧的腹肌和背肌线条，令人钦佩。





被问到能否给怀抱梦想的新人晚辈一些讯息时，孙艺真谦虚表示：「演员虽然会站在聚光灯下、走红毯、与观众见面，总是盛装打扮，但为了那一刻，其他漫长的时间都在忍耐。 不只我们的工作，所有事情都一样。 光是努力还不够，必须做得好才行，这就是现实。」

孙艺真坦言，20多岁的青春几乎都留在作品里，从未享受自己的人生。 不过正因为是演员，那些瞬间得以被封存下来，令她感到幸运和感激，为大家送上温暖的鼓励：「无论做什么，你都必须全力以赴，最终一定会有闪耀的时刻。」



此外，孙艺真今年以主演朴赞郁导演的电影《徵人启弑》亮相釜山，这部作品同时也是本届釜山国际影展的开幕片，并标志著她时隔七年重返大银幕。



