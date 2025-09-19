金钟国自爆和妻子唯一吵架就是「不约会只健身」！ 妻子照流出竟是杠铃XD

韩国演艺圈最新新郎金钟国，继《Running Man》后，在担任班底的《我家的熊孩子》，当然也要谈谈结婚的事了。

他来到希澈家作客被大问特问。金钟国先澄清媒体报导的没有一个是对的，只有性别正确，但希澈却说网路上查得到「金钟国妻子」，一点开才知道是AI合成，合成金钟国和杠铃结婚！金钟国看了也笑出来！希澈说：「其实我更相信这个，这哥不可能和人类结婚。」金钟国回应：「我还没疯到这种程度。」



金钟国也自爆唯一和妻子的吵架的原因就是健身，最近很常为了健身吵架，就是因为不约会只健身。当金东炫想帮大嫂谋福利，在「结婚礼物游戏」要求金钟国1个月禁止健身时，触动金钟国敏感神经，金钟国怎么样都拒绝。游戏中还是出现了「1个月禁止健身」的要求，金钟国看到都要爆炸了，教训了金东炫一顿！如果把选项改成1天不健身只和妻子约会，金钟国倒可以了，他说为此取消例行的下肢运动都可以。



节目还曝光金钟旼对金钟国结婚的真实想法。当初金钟国就是游戏打赌送了金钟旼300万韩币的雪柜（冰箱），金钟旼收到后夸下海口等金钟国结婚要送两倍价值的礼物。金钟旼面对金钟国问结婚礼物，苦涩地说：「喔……没想到那么快结婚。」承认没想过金钟国真的结婚了。



▼部分片段（香港观众可至Viu收看完整节目）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻