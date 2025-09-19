《暴君的厨师》「国王与使臣平坐」被指贬低朝鲜？ 韩网友翻史料反驳：其实是美化历史

今日有韩媒指出，《暴君的厨师》剧中朝鲜国王与明朝使臣并坐、低头行礼等戏份与史实不符，有歪曲历史、贬低朝鲜之嫌。 然而很快有网友引用文献反驳，认为剧情不但没有贬低，反而是对朝鲜历史进行了美化。

《暴君的厨师》最近剧情中，燕熙君接待明朝使臣并应邀举办料理对决，两人并排坐在大殿上担任评审。 有韩国网友指出，朝鲜是明朝册封的藩国，国王应独坐於正殿的御座，使臣则坐在台阶下或侧面，并举出《世宗实录》26年（1444年）的记载作为佐证：「王在正殿御座就座，使臣在东侧下方陪席。 」（*这部份小编未找到史料）

此外，剧中出现了燕熙君向明朝使臣低头行礼的画面，但专家指出：「国王在接受皇帝诏书时确实有跪拜的礼仪，但直接向使臣低头行礼的情节在历史上并无根据。」



该消息获得媒体报导后立即引起韩国网友谩骂，批评《暴君的厨师》歪曲历史、自降身份。 然而，也有网友找出更多文献，反驳称在真实历史中，朝鲜国王面对明朝使臣的姿态其实比剧中更低。



《朝鲜王朝实录》中的《燕山君日记》记载了这样一段内容。燕山君即位次年6月3日（1495年，弘治8年）接待三位明朝使臣，双方入座后，使臣问道：「先前王敞来的时候，国王的座位稍微低一些; 现在却与我平坐，前后不同是何缘故？ 朝廷一向听闻国王贤德，如今若与我平坐，朝廷听到时会作何感想？」

燕山君答道：「先前来的是两位使臣，按礼是与副使对坐; 如今来的是三位使臣，按古礼应与三位大人对坐。 听到大人的话，我感到十分惶恐，我应该降座才是。」说罢便稍微往下坐了。使臣随即表示，座位的安排并非国王过错，而是臣下误解了礼制。



作为参考，《燕山君日记》中提到的王敞是明朝官吏，1487年升为工科右给事中（从七品），同年与右庶子（正五品）董越一起出使朝鲜，次年回国。而剧中的明朝使臣「八虎之首於坤」，对应的历史人物应为明朝八党之首刘瑾。

关於行礼的部份，根据1454年编撰的《世宗实录》之《宴朝廷使仪》章节，「殿下揖让， 使者亦揖让... 殿下在西揖， 使者答揖， 使者就座， 殿下即座」，即朝鲜国王先行礼、后落座。 座位安排方面，双方相对而坐，使臣坐於太平馆正厅东侧、面朝西，乌漆椅; 朝鲜国王坐在西侧、面朝东，朱漆椅。 种种细节可见，使臣地位比朝鲜国王略高。



再来看中宗32年（1537年）、明宗1年（1546年）的记载，明朝使臣携皇帝诏书行至朝鲜宫门，诏书置於轿子（龙亭）内、使臣站立轿子两侧，朝鲜国王及世子等皆对其行五拜三叩头礼。 另据悉，明朝使臣甚至曾在朝鲜国王面前戏弄宫女、让国王跳舞等。



因此，历史上的朝鲜国王与明朝使臣绝非平起平坐的关系，剧中燕熙君坚持以实力决胜负、延志永痛斥明朝厨师盗窃，反而是对朝鲜历史进行了不少美化。

也有很多人认为，戏剧本已不是纪实作品，何况穿越题材更加脱离现实范畴，藉机补充历史知识即可，无需对剧情过於认真。



